Иранского дзюдоиста забросило в Германию

Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала Федерацию дзюдо Ирана. Поводом для вынесения жесткого наказания стали действия иранских властей, оказывавших давление на экс-чемпиона мира Саида Моллаеи. От него, угрожая членам семьи спортсмена, требовали сняться с проходившего в Японии в конце августа — начале сентября первенства мира, чтобы не допустить пересечения иранца с израильтянином Саги Муки. Моллаеи тем не менее борьбу не прекратил, а сразу после завершения выступлений отбыл в Германию, где попросил политического убежища. Отметим, что иранские власти традиционно не допускают соперничества своих спортсменов с представителями Израиля.

Международная федерация дзюдо приняла решение о дисквалификации Федерации дзюдо Ирана. В ее заявлении отмечается, что иранской стороне запрещено любое участие в спортивных, административных или социальных мероприятиях, проводимых под эгидой IJF. На данный момент дисквалификация носит временный характер — постоянной она станет после утверждения решения дисциплинарной комиссией IJF. При этом у иранской стороны есть 21 день, чтобы опротестовать вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Поводом для жестких санкций в отношении Федерации дзюдо Ирана стал инцидент, имевший место по ходу чемпионата мира, проходившего в Японии с 25 августа по 1 сентября. Его участником был иранский спортсмен, чемпион мира 2018 года в весе до 81 кг Саид Моллаеи. Сетка турнира сложилась таким образом, что Моллаеи, считавшийся одним из фаворитов, мог пересечься в финале с израильтянином Саги Муки (тот в итоге и стал победителем). Однако перед схваткой 1/8 финала, в которой Моллаеи противостоял олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев из России, тренерам Саида Моллаеи позвонили представители иранских властей с требованием снять дзюдоиста с турнира.

Моллаеи, несмотря ни на что, выступление продолжил, одолел Халмурзаева, следом победил бронзового призера лондонской Олимпиады 2012 года канадца Антуана Валуа-Фортье и вышел в полуфинал. Однако тут давление на Моллаеи только усилилось. По его словам, угрозы поступали не только по телефону. В зону для тренировок пробился один из сотрудников посольства Ирана, воспользовавшийся чужой аккредитацией, передавший требование срочно сняться с турнира на словах. Следом Моллаеи позвонил президент Олимпийского комитета Ирана Реза Салех Амири. По словам дзюдоиста, он рассказал, что в дом его родителей наведались представители властей, потребовавших от отца спортсмена воздействовать на сына.

Негативный эмоциональный фон не мог не сказаться на результатах Моллаеи. Он уступил и в полуфинале, и в схватке за третье место. А вскоре после этого отбыл в Германию (спортсмен объяснил, что выбор страны был продиктован тем, что у него была открыта соответствующая виза), где попросил политического убежища.

Как отмечается в заявлении IJF, поведение иранской стороны является грубым нарушением «правил федерации, ее принципов, этического кодекса и даже Олимпийской хартии». В частности, Ирану предъявлены обвинения в нарушении правил политической нейтральности, дискриминации и попытке незаконно повлиять на результат спортивного состязания. В IJF напомнили, что эта страна не в первый раз предпринимает незаконные шаги, направленные на недопущение пересечения ее спортсменов с израильскими дзюдоистами. «Во время Игр-2004 действующий президент Федерации дзюдо Ирана Араш Миресмаили был проинструктирован властями Ирана о том, чтобы сняться с соревнований во избежание пересечения с израильскими борцами,— отметили в IJF.— В связи с этим IJF имеет все основания полагать, что Федерация дзюдо Ирана в будущем вновь будет допускать такое поведение или подталкивать к нарушению правил спортсменов, что противоречит целям, принципам и законным интересам IJF».

Александр Петров