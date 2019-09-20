VAR наносит первый удар

На чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, создан прецедент. Впервые результат боя был отменен благодаря видеосистеме, аналогичной уже широко применяемому в футболе VAR. Благодаря ей в полуфинал вышел российский супертяжеловес Максим Бабанин. Новый пункт регламента, позволяющий успешно опротестовать вердикт арбитров,— часть реформ, проводимых Международной федерацией любительского бокса (AIBA), связанных с преодолением глубокого кризиса структуры, вылившегося в лишение ее признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). МОК предъявлял в том числе претензии к судейству в боксе, спровоцировавшему уже много громких скандалов.

В едва ли не самое пока заметное событие чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге превратился четвертьфинальный бой в супертяжелой категории между россиянином Максимом Бабаниным и британцем Фрейзером Кларком. По итогам поединка из пяти боковых арбитров, его обслуживавших, трое отдали победу Кларку, а двое — Бабанину. Объявление вердикта, оставившего российского боксера без медали, трибуны встретили свистом и недовольным гулом, считая, что выигрыш должен был достаться ему.

Между тем вскоре Максим Бабанин все-таки оказался в полуфинале. Он вышел туда, после того как был удовлетворен протест на результат боя, поданный Федерацией бокса России.

Речь на самом деле идет об очень заметном прецеденте, являющемся следствием проводимых Международной федерацией любительского бокса реформ. Необходимость в них возникла из-за глубокого административного и финансового кризиса, в котором оказалась AIBA. Его кульминацией было лишение федерации в мае официального признания со стороны Международного олимпийского комитета.

В верхней части списка основных претензий МОК к головной боксерской структуре находилось и судейство. На протяжении, по сути, всей истории бокса оно вызывало критику со стороны экспертов и олимпийских функционеров за непрозрачность и необъективность и постоянно провоцировало скандалы. Особенно острой, несмотря на регулярные попытки AIBA скорректировать систему судейства и его принципы, проблема стала в последние годы. Решая судьбу федерации, в МОК обращали внимание на целую серию судейских скандалов, зафиксированных на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. В число подозрительных попали финал, в котором российский тяжеловес Евгений Тищенко решением судей обыграл боксера из Казахстана Василия Левита, а также четвертьфинальный бой в категории до 56 кг, в котором еще один россиянин, Владимир Никитин, победил ирландца Майкла Конлана. После окончания олимпийского турнира AIBA пошла на экстраординарные меры, дисквалифицировав 36 работавших на нем арбитров.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, комментируя “Ъ” случившееся в бою между Максимом Бабаниным и Фрейзером Кларком, назвал его «наглым засуживанием» российского бойца и объяснил, каким образом исход поединка был изменен на противоположный. В рамках новой системы судейства AIBA поданный несогласной с итогом стороной протест приводит к просмотру, в том числе в замедленном режиме, видеозаписи матча и отдельных его эпизодов, снятых установленными под различными углами камерами. Просмотр осуществляется независимой комиссией международной федерации в специальной комнате. Умар Кремлев сравнил этот метод с уже широко применяющейся в футболе системой видеопомощи арбитрам — VAR. В данной ситуации «боксерский VAR» доказал, по его словам, то, что Бабанин «вчистую выиграл второй и третий раунды».

При этом Умар Кремлев, являющийся членом исполкома AIBA, уточнил, что на чемпионате мира уже было несколько боев, результат которых показался наблюдателям не соответствующим реальному положению вещей. Глава Федерации бокса России предположил, что, возможно, не все представители национальных ассоциаций в курсе новшеств в регламенте, направленных на «повышение прозрачности и объективности судейства». В противном случае прецедент с протестом и последующим просмотром видеозаписи мог появиться раньше. Умар Кремлев добавил, что инцидент с боем Максима Бабанина будет обсуждаться на исполкоме AIBA и, не исключено, «у него будут последствия для судей из Индии, Турции и Канады», которые отдали победу Фрейзеру Кларку.

Объяснения AIBA, похоже, впрочем, не удовлетворили Федерацию бокса Великобритании. В ее заявлении, посвященном пересмотру результата боя супертяжей, это решение характеризуется как «ошеломляющее», а Кларк — как боксер, из-за него лишившийся «заслуженной награды».

Алексей Доспехов