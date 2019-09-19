Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам

Сбербанк с 19 сентября снизил ставки по вкладам в рублях и в валюте, следует из опубликованной на сайте банка информации. Снижение по рублевым вкладам в среднем составило 0,3–0,5 процентного пункта (п. п.).

Доходность по вкладу «Сохраняй» снизилась до 3,1–5,09% в рублях и до 0,01–0,85% в долларах, по вкладу «Пополняй» — до 3,7–4,6% в рублях и до 0,01–0,5% в долларах, по вкладу «Управляй» — до 3–4,3% и до 0,01–0,3% в долларах.

Также Сбербанк запустил новый промовклад «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой, который можно открыть до 31 октября. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. руб. Максимальная ставка по промовкладу сроком на год составляет 5,75%.