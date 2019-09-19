В Самаре отгремел фестиваль интернет-деятелей 404Fest

Фото: Сайт 2019.404fest.ru

В течение двух дней 14 и 15 сентября 2019 г участники форума на десяти площадках обсуждали различные актуальные вопросы связанные с современными технологиями, интернет проектами и просто повседневной жизнью в 21 веке.



В этом году конференция собрала рекордное количество участников — более 1500 человек со всех регионов страны. Среди спикеров — почти 60 российских и зарубежных специалистов. Мастер-классы провели дизайн-директор Mail.ru Юрия Ветрова, блогер, общественный эксперт по вопросам урбанистики Илья Варламов, PR-директор «Яндекс.Такси» Владимир Исаев, техлид Microsoft Norway Максим Сальников, популярный техноблогер Валентин Петухов.

Одним из участников традиционно стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, «фестиваль сам по себе удивительный, поскольку здесь собираются люди творческие, интеллектуальные со всей страны и из-за ее пределов».

— Когда-то этот форум родился как общественная инициатива умных людей, которые хотят сделать многое для того, чтобы внедрялись новые технологии, преображались наши города и наша страна. Я в нем участвовал еще в должности мэра, помогал с проведением. И, конечно же, когда я вернулся в регион на должность губернатора, создал условия, чтобы фестиваль возобновился. Более полутора тысяч участников в этом году — это рекорд. Но здесь никто не гонится за рекордами. Эта площадка становится магнитом для талантливых и небезразличных людей, которые хотят, чтобы их знания служили на благо всего общества.

В рамках конференции самарскому губернатору Дмитрию Азарову показали разработку университета «Иннополис» — беспилотный автомобиль, а также дорожную лабораторию с программно-аппаратным комплексом «ITSGIS. WayMark» — научно-производственный центр «Интеллектуальные транспортные системы» (Самара). И как следствие этого обсудили города будущего.

Илья Варламов: «Город будущего — это как раз те проблемы, над которыми все думают. Понятно, что города сегодня сталкиваются с определенными проблемами: вопросы экологии, транспорта и сам образ жизни, который привязывает человека к большим городам. И сегодня мы начинаем наблюдать трансформацию городов. Если раньше мы из джунглей обычных пришли в джунгли каменные, то сегодня природа начинает постепенно возвращаться в город. Люди наконец-то начали думать об экологии, требовать другое качество жизни. Интересно, во что это все выльется, — добавил блогер.

Второй год блестящим организатором мероприятия выступила компания Mercury Development. ИТ-компания, которая делает мобильные и веб-приложения с 1999 года. Имеет офисы продаж в Нью-Йорке, Майами и Атланте, центры разработки в Самаре, Тольятти и Саратове. Более 40 миллионов человек в мире пользуются приложениями разработанными в Меркури.

Подводя итоги 9-го фестиваля 404, можно без ложной скромности отметить, что это самое правильное и душевное ИТ-событие в России. Отличное место, чтобы познакомиться с коллегами и узнать много нового.

До встречи на десятом, юбилейном, фестивале!