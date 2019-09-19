Полномочия двух депутатов краевого заксобрания прекращены досрочно

Законодательное собрание Пермского края приняло постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов по округам №2 и №13 Егора Заворохина (самовыдвиженец) и Александра Шалаева («Единая России»). Прекращение полномочий господина Шалаева связано со смертью депутата 17 сентября. Полномочия господина Заворохина прекращены в связи с вступлением в силу решения суда.

Напомним, Дзержинский райсуд Перми признал бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина и предпринимателей — отца и сына Дениса и Максима Овчинниковых виновными в хищениях денежных средств предприятия. Егор Заворохин, как и Денис Овчинников, был приговорен к семи годам колонии общего режима, Максим Овчинников — к четырем. Также суд взыскал с них солидарно более 141 млн руб. ущерба, нанесенного ФГУП.

По одномандатным округам депутатов будут объявлены довыборы, которые, в соответствии с законодательством, должны пройти в течение года.