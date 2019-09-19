Мимика и жесты письма

19 сентября в мире отмечают День смайлика. Графические символы постоянно развиваются и помогают человеку выразить свои чувства без слов. Со временем люди придумали передавать с помощью смайликов не только радость или грусть, но и более сложные оттенки — ехидство, сочувствие, усталость, безразличие. Важные вехи в истории смайлика — в материале “Ъ”.

Прообразы

Кто первым изобрел смайлик — вопрос спорный. В 2017 году в Турции археологи обнаружили керамический сосуд примерно 1700 года до н. э., на котором изображено подобие современного смайлика (на фото). В том же 2017 году работники Национального архива города Тренчин в Словакии нашли документ ХVII века. В нем нотариус Ян Ладислайд писал, что не имеет возражений по поводу проверенных им жилищных счетов. Рядом со своей подписью он нарисовал лицо с неясным выражением.

Фото: Zuhal Kocalar

1881 год

30 марта 1881 года американский юмористический журнал Puck опубликовал короткую заметку под названием «Типографическое искусство», в конце которой приводились четыре примера такого искусства: изображения удовольствия, грусти, безразличия и удивления.

Фото: Joseph Keppler/Puck

1950-е годы

Свой путь в поп-культуру «счастливое лицо» начало с рекламных постеров к американским мелодрамам «Лили» (на фото) и «Жижи». В 1958 году популярное американское радиошоу «Кузен Брюси» провело конкурс среди слушателей. Ответившие по телефону на вопросы награждались толстовкой «Хорошие парни!», на рисунке которой было изображено «счастливое лицо».

Фото: New York Herald Tribune

1963 год

В декабре 1963 года американский художник Харви Болл впервые изобразил улыбку в виде двух точек и дуги в желтом круге. Эту работу он сделал для страховой компании State Mutual Life Assurance Cos. of America, целью которой было дополнение корпоративной культуры каким-то символом, олицетворяющим позитивные эмоции. Не подозревая, каким популярным станет его детище, Болл не запатентовал символ, получив за работу лишь $45.

Фото: Paul Connors, AP

1969 год

Считается, что идея использовать на письме скобку в качестве улыбки принадлежит писателю Владимиру Набокову. 19 апреля 1969 года на вопрос журналиста The New York Times: «Какое место вы отводите себе среди писателей?» — Набоков ответил следующее: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку,— нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки; именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос».

1982 год

19 сентября 1982 года принято считать днем рождения смайлика, или эмотикона,— инструмента, с помощью которого пользователи интернета смогли передавать свои эмоции. В этот день профессор Университета Карнеги—Меллона Скотт Фалман в переписке с коллегами предложил использовать наборы символов :-) и :-( для доски объявлений университета, чтобы отличать серьезные сообщения от шуток.

Фото: Wikipedia.org

1999 год

В 1999 году японский дизайнер Сигетака Курита (на фото) разработал для платформы мобильного интернета i-mode 176 символов, ставших прародителями современных эмодзи. В отличие от эмотиконов, составляемых из типографских знаков, в основе эмодзи лежат пиксельные изображения. В 2010 году эмодзи были переведены в Unicode и стали универсальным языком общения во всем мире. В 2015 году появились «национальные» эмодзи. Первым государством, выпустившим такие пиктограммы стала Финляндия. 56 изображений, в числе которых: «ледокол», «шерстяные носки», «северный олень» олицетворяли стиль жизни финнов, культурные и исторические ценности страны.

Фото: Shizuo Kambayashi, AP

2012 год

В 2012 году китайский писатель Сюй Бин выпустил произведение «Книга с Земли». Прочесть ее может любой житель планеты, так как книга написана универсальным языком — при помощи одних лишь эмодзи.

Фото: EPA / Vostock Photo

2015 год

В 2015 году на Филиппинах 8018 человек приняли участие в флешмобе, составив самый большой на сегодняшний день «человеческий» смайлик. Акция вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Guinness World Records

Наши дни

По данным Facebook, каждый день пользователи соцсети используют смайлики более 700 млн раз, а наиболее популярное время применения — канун Нового года. В 2018 году самым востребованным смайликом в Facebook и Twitter стало «лицо со слезами радости», появившееся в 2010-м. По данным организации Unicode Consortium, до конца 2019 года в распоряжении пользователей появится 230 новых картинок, включая «ленивца», «собаку-поводыря», «инвалидную коляску» и «вафлю». Таким образом, количество существующих эмотиконов перевалит за 3 тыс.