СПбГУ и политехнический университет Харбина построят совместный кампус в Китае

Санкт-Петербургский государственный университет и Харбинский политехнический университет (Китай) подписали соглашение о строительстве совместного кампуса. Предполагается, что он займет около 60 тыс. кв. м в историческом центре Харбина и будет частично расположен в реконструированных зданиях КВЖД и Генерального консульства Российской империи, сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Начать строительство совместного кампуса предполагается в 2020 году, а завершить — в течение двух лет. В дальнейшем в нем смогут обучаться 1,5 тыс. студентов.