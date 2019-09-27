Расписание недели

Фото: Андрей Давыдовский/http://icenine.ru

концерт

Лёд 9

ДК имени Горбунова

Достаточно долгое время сайд-проект музыкантов группы 25/17 «Лёд 9» представлялся многим радикальной версией их основного занятия, музыкой для тех, кто любит погорячее и потяжелее. Тем более что сама группа 25/17 становилась все более «народной» и чуть не пошла по пути Басты и «Ленинграда», ставших массовыми стадионными артистами. 25/17 остановились у края, а «Лёд 9» максимально раздвинул стилистические рамки, включив в сферу своих интересов многое из танцевальной электроники. Концерты у «Льда» бывают редко. Последний сингл «Мы — лед» — это хэппи-хардкор 1990-х плюс индастриал в духе KMFDM плюс припев про «лед под ногами майора».

фестиваль

Вознесенский Fest. Мне 20 лет

Центр Вознесенского

Новый фестиваль российского студенческого кино, в котором за три приза (по 150 тыс. рублей каждый) соревнуются 35 фильмов шести московских киношкол в диапазоне от ВГИКа и ВКСР до Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова и Московской школы нового кино. В конкурсе как российские премьеры, так и лауреаты мировых и российских фестивалей прошлого года — от «Календаря» Игоря Поплаухина (2-е место в каннском конкурсе Cinefondation, гран-при короткометражного конкурса «Кинотавра») до «Волшебной таблетки» Александра Зубовленко, призера национального конкурса «Послания к человеку».

Фото: пресс-служба Театра МТЮЗ

спектакль

Кошка на раскаленной крыше

Московский театр юного зрителя

Кама Гинкас ставит Теннесси Уильямса во второй раз в жизни, но предыдущее его обращение к этому драматургу состоялось очень-очень давно (в 1978 году, в ленинградском театре «На Литейном»). В сегодняшней афише ТЮЗа «Кошка на раскаленной крыше» рифмуется скорее с двумя недавними постановками Гинкаса по пьесам Эдварда Олби, «Кто боится Вирджинии Вульф» и «Все кончено». Все это истории о людях, которые наносят своим близким незаметные смертельные травмы, но при этом неизлечимо калечат и самих себя. Или, как говорит сам режиссер о своей новой постановке: «Герои этой пьесы врут в надежде выжить. Они не бегут от жизни, а огибают жизнь. И каждый по-своему заполняет пустоту».

Фото: Музей Московской духовной академии

выставка

Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»

90 шедевров — к 90-летию Московской области, по шедевру на год: Айвазовский, Шишкин, Саврасов, Поленов, Суриков, Нестеров, Коровин, Малявин, Фальк — джентльменский набор из коллекций 11 подмосковных музеев. «Новый Иерусалим», «Архангельское», «Абрамцево», «Мураново», «Коломенский кремль», «Дмитровский кремль», Серпуховский историко-художественный, Сергиево-Посадский историко-художественный, Мытищинский историко-художественный, Химкинская галерея имени С.Н. Горшина и даже Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии — впервые за 90 лет вместе.

концерт

Napalm Death

«Арбат Hall»

Стиль «грайндкор» когда-то считался передним краем тяжелой гитарной музыки. В нем сплелись трэш-метал, краст-панк и дэт-метал. Сложно было представить себе, что можно играть быстрее, громче и яростнее. Еще сложнее представить, что группа Napalm Death, флагман этого стиля, была основана в 1981 году, когда многие звезды более коммерческих ответвлений хард-н-хэви еще только брали свои первые уроки игры на гитаре. Сейчас Napalm Death находятся в большом туре по бывшему СССР. В программе среди прочего — официально самая короткая песня в мире «You Suffer». Она звучит 1,3 секунды.

концерт

Digital 21 + Stefan Olsdal

Powerhouse

Digital 21 в дуэте Digital 21 + Stefan Olsdal — это испанский ветеран электронной музыки Мигель Лопес Мора, а Стефан Олсдал — партнер Брайана Молко, на данный момент фактически половина Placebo. Свой дебютный альбом «Inside» музыканты записали, находясь в разных городах. Но выступают они, конечно, вместе. Как сообщают организаторы концерта в Москве, на сцене к синтезаторам присоединяются струнные, Стефан играет на клавишных, гитаре и басу, Digital 21 ответственен за семплы, терменвокс, клавиши и видеоарт.

чтения

Written In The USA / Написано в Америке

Центр Вознесенского

На этот раз гостями совместного проекта Colta.ru и международной ассоциации PEN America, знакомящего русского читателя с новой американской литературой, станут литературовед и писатель Элиф Батуман (на русский переведены ее пьеса «Бесы» и роман «Идиот») и историк литературы, переводчик и поэт Евгений Осташевский (его поэтический сборник «Жизнь и мнения диджея Спинозы» переведен и издан в серии «Литература без границ»). В соответствии с регламентом Written In The USA, в первый день состоится публичная дискуссия Батуман и Осташевского, а во второй они будут читать отрывки из своих книг и отвечать на вопросы зала.

Фото: редоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"

спектакль

Гамлет + Фортинбрасмашина

ТЦ «На Страстном»

Ежегодный фестиваль моноспектаклей Solo в этом году откроется постановкой итальянского актера и режиссера Роберто Латини по мотивам самой известной пьесы немецкого драматурга Хайнера Мюллера «Гамлет-машина». Как подсказывает название, главный герой у Латини увиден глазами Фортинбраса — то есть глазами человека, который выходит на сцену после того, как действие закончилось, и пытается выяснить, а что это, собственно, был за спектакль. Это взгляд, очень близкий взгляду самого Хайнера Мюллера, которому история всегда виделась не столько дорогой из прошлого в будущее, сколько нагромождением руин.

Фото: Третьяковская галерея

выставка

Константин Истомин. Цвет в окне

Третьяковская галерея, Инженерный корпус

Вхутемасовская легенда, ученик великого педагога Холлоши и сам великий педагог, московский меланхолический фовист, лучший русский колорист эпохи окончательной и бесповоротной эмансипации цвета, Константин Истомин (1887–1942) наконец-то дождался персональной выставки в Третьяковской галерее. Около сотни живописных работ из собраний Третьяковки, Русского, Саратовского музея имени Радищева, Курской картинной галереи имени Дейнеки, Тверской картинной галереи и частных коллекций, а также графика из фондов галереи «Ковчег».

Фото: Престиж Кино

фильм

Та, которой не было

Романтическая драма из секции специальных показов Берлинале, фильм Сэфи Неббу с Жюльетт Бинош в роли 50-летней учительницы литературы Клэр, тяжело переживающей развод с мужем и разрыв с молодым любовником. От отчаяния Клэр, используя фотографии своей племянницы, создает аккаунт 24-летней Клары в фейсбуке и заводит бурный сетевой роман с соседом своего любовника — обо всем об этом она рассказывает своему психиатру (Николь Гарсиа). Банальность сюжета искупает довольно неожиданный финал и, конечно же, игра Бинош, которая заполняет собой все пространство фильма.

Фото: Belga Productions, Item 7

фильм

Операция «Колибри»

Умная комедия канадского режиссера Кима Нгуена про войну трейдеров с великолепными актерскими работами. Джесси Айзенберг и Александр Скарсгорд против Сальмы Хайек. Айзенберг и Скарсгорд играют фриковатых кузенов, которые строят оптоволоконный кабель от Канзаса до Нью-Джерси, чтобы получать котировки фондовой биржи на одну миллисекунду раньше всех. Бизнес-план братьев бросает вызов их бывшей начальнице, которая не жалеет сил и средств для того, чтобы уничтожить их стартап.

фильм

Люби их всех

Дебют в полнометражном кино актрисы Алены Михайловой и режиссера Марии Агранович, где Михайлова играет профессиональную содержанку-аферистку, у которой к каждому клиенту особый подход (одно дело — Александр Кузнецов, другое — Сергей Гармаш). Но клиент всегда платит — и чтобы ее завоевать, и чтобы от нее избавиться, и чтобы ее вернуть. Поначалу кажется, что героиню интересуют только деньги, но ближе к финалу выяснится, что ее куда больше увлекает сам процесс и возможность испытать разнообразные чувства — от отвращения до влюбленности. Фильм о том, что женщине в мужском мире, чтобы не быть униженной, нужно все время представлять себя Ларой Крофт на задании.

Фото: Мосфильм, Первое Творческое Объединение

фильм

Калина красная

Повторный прокат последнего фильма Василия Шукшина, приуроченный к 90-летию режиссера. Уже после его смерти (Шукшин умер спустя полгода после премьеры картины в 1974 году) «Калину красную» показали в одной из программ Берлинале, после чего Райнер Вернер Фассбиндер включил ее в десятку своих любимых фильмов (кстати, о сходстве творческого метода Шукшина и Фассбиндера первым написал Александр Тимофеевский в «Коммерсанте» в 1994 году). В кинотеатрах покажут отреставрированную версию фильма, премьера которой только что прошла на кинофестивале в Венеции.

Фото: предоставлено MMOMA

выставка

Владислав Кручинский. Свободный Коптеволенд

Музей Вадима Сидура

Правдивая история о том, как несколько районов на севере Москвы объединились, вышли из состава РФ и вознеслись на небеса, где были затоплены таинственной субстанцией под названием Булькающая Плоть, над водами которой носится дух Павла Пепперштейна. В проекте «Свободный Коптеволенд» Владислав Кручинский, дипломированный африканист, практик, историк и теоретик политической карикатуры, переходит от графической сатиры к сатирической утопии в форме тотальной инсталляции.

Фото: Warner Brothers

фильм

Джокер

Студийный блокбастер с Хоакином Фениксом в главной роли, неожиданно оказавшийся победителем Венецианского фестиваля. Тодд Филиппс превратил байопик антигероя комиксов о Бэтмене в стилизованную под Скорсезе психологическую драму, но его герой так и остался маской.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: Stine Heilmann

фильм

Акварель

Документальный фильм Виктора Косаковского о воде без слов и с бюджетом €2 млн. Съемки проходили по всему миру — от Байкала и ледников Гренландии до водопада Анхель в Венесуэле.

Подробнее — в интервью Виктора Косаковского