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Mediascope: за два года число пользователей интернета в России выросло на 10%

Исследовательская компания Mediascope провела новое исследование, по результатом которого выяснила, что интернетом в России хотя бы раз в месяц пользуются 95,8 млн человек в возрасте от 12 лет — это 78% населения страны. За последние два года число пользователей выросло на 10%.

Стимулом для этого стал рост мобильной аудитории на 24%, в то время как аудитория настольных компьютеров и ноутбуков снизилась на 3%. Впервые исследование Mediascope затронуло города и населенные пункты с населением менее 100 тыс. человек.

Крупнейшие интернет-ресурсы в России, по Mediascope (данные за февраль-июль 2019 года):

  1. Google (совокупная мобильная и настольная аудитория — 78,8 млн человек);
  2. YouTube (78,1 млн);
  3. «Яндекс» (78 млн);
  4. «ВКонтакте» (69,1 млн);
  5. WhatsApp (63,4 млн);
  6. Сбербанк (61,7 млн);
  7. Mail.ru (56,3 млн);
  8. Instagram (53,8 млн);
  9. «Одноклассники» (49,4 млн);
  10. Ali Express (39,7 млн).

Среди мобильных приложений первое место за WhatsApp, которым за месяц пользуются свыше 50,5% населения, затем идет YouTube (46,3%), Сбербанк (40,8%), поиск Google (40,8%) и «ВКонтакте» (39,9%).

Если брать в целом аудиторию крупнейших интернет-холдингов в России, то здесь лидерство за Mail.ru Group (среднесуточная аудитория — 54,7 млн человек), затем идут Google (48,2 млн), Facebook (45,8 млн), «Яндекс» (39,6 млн) и Сбербанк (19,1 млн).

Евгений Федуненко


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