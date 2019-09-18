Mediascope: за два года число пользователей интернета в России выросло на 10%

Исследовательская компания Mediascope провела новое исследование, по результатом которого выяснила, что интернетом в России хотя бы раз в месяц пользуются 95,8 млн человек в возрасте от 12 лет — это 78% населения страны. За последние два года число пользователей выросло на 10%.

Стимулом для этого стал рост мобильной аудитории на 24%, в то время как аудитория настольных компьютеров и ноутбуков снизилась на 3%. Впервые исследование Mediascope затронуло города и населенные пункты с населением менее 100 тыс. человек.

Крупнейшие интернет-ресурсы в России, по Mediascope (данные за февраль-июль 2019 года):

Google (совокупная мобильная и настольная аудитория — 78,8 млн человек); YouTube (78,1 млн); «Яндекс» (78 млн); «ВКонтакте» (69,1 млн); WhatsApp (63,4 млн); Сбербанк (61,7 млн); Mail.ru (56,3 млн); Instagram (53,8 млн); «Одноклассники» (49,4 млн); Ali Express (39,7 млн).

Среди мобильных приложений первое место за WhatsApp, которым за месяц пользуются свыше 50,5% населения, затем идет YouTube (46,3%), Сбербанк (40,8%), поиск Google (40,8%) и «ВКонтакте» (39,9%).

Если брать в целом аудиторию крупнейших интернет-холдингов в России, то здесь лидерство за Mail.ru Group (среднесуточная аудитория — 54,7 млн человек), затем идут Google (48,2 млн), Facebook (45,8 млн), «Яндекс» (39,6 млн) и Сбербанк (19,1 млн).

Евгений Федуненко