Марат Оганесян не признал вину

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток при строительстве стадиона на Крестовском острове, не признал вину. Об этом заявил адвокат бывшего чиновника Дмитрий Попов, сообщает ТАСС.

В среду в Куйбышевском районном суде началось рассмотрение по существу дела о мошенничестве и взятках при строительстве спортивной арены. Фигурантами дела являются девять человек. Среди них, кроме Оганесяна, бывший замглавы комитета по строительству Александр Янчик. Ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса — ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (крупное мошенничество, получение взятки).

Следствие считает, что Оганесян и Янчик создали организованную преступную группу и получили от главы компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) Григория Попова взятку в размере 22 млн руб. за содействие при заключении контракта на поставку видеотабло для стадиона «Санкт-Петербург». Кроме того, Оганесян, по версии следствия, получил взятку от руководителя компании «Стройэлектромонтаж-5» за помощь в заключении контрактов на право монтировать на стадионе художественную подсветку.