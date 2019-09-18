Экс-заместителю министра спорта не удалось обжаловать приговор

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю министра физкультуры и спорта региона Руслану Садченко, сообщили в суде. В июне господин Садченко был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Как установили следствие и суд, преступление он совершил при реконструкции стадиона «Динамо» вместе с предпринимателями Дмитрием Перфильевым и Александром Тарховым. В результате господин Садченко был приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу 600 тыс. руб. Его подельники также получили условные сроки. Своей вины Руслан Садченко не признавал и подал на приговор Ленинского райсуда апелляционную жалобу.