«Доктор рядом» и «Ниармедик» объединятся

Сети медицинских клиник «Доктор рядом» и «Ниармедик» начали процедуру объединения. Предполагаемая выручка объединенной компании в 2019 году составит 2 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на совместное обращение компаний.

В объединенную сеть войдет 24 клиники — по 12 от каждой из фирм. Планируется открытие до конца 2019 года еще семи новых клиник. Структура будет работать в Москве, Московской области, Калуге и Рязани. Пока нет решения, под каким брендом будут объединяться клиники.

Предполагается, что по итогам 2020 года новая структура войдет в десятку крупнейших частных медицинских сетей России по объему выручки. Участники не раскрывают распределения долей. В совет директоров войдет по три представителя от каждой из сетей. Председателем станет гендиректор «Ниармедик» Александр Ненюков.

Напомним, правительство расширило список медицинских услуг, которые российские пациенты смогут получить в частных клиниках по полису ОМС. В него добавили сложные операции на сердце и других внутренних органах.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Частной медпомощи ищут бюджет».