Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул работы из-за снегопада

Верховный суд России отправил на пересмотр решение суда, признавшего законным увольнение сотрудницы НИИ Москвы за прогул работы из-за снега, передает «РИА Новости».

Речь идет о событиях 2018 года. В начале февраля женщина уехала в Подмосковье к престарелым родителям на выходные. К понедельнику из-за сильного снегопада единственную в деревне дорогу завалило снегом — общественный транспорт там не ходил, ближайшая станция находилась в 10 км. Женщина предупредила работодателя о том, что не может выбраться из деревни. Она также вызвала трактор, чтобы он расчистил дорогу, но тот не смог добраться до места из-за брошенной на дороге машины.

В результате работодатель уволил сотрудницу через пару дней. Тимирязевский суд Москвы и Мосгорсуд признали это решение законным.

О том, как работодатели относятся к опозданиям из-за метели, читайте в публикации “Ъ FM”.