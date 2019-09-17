Российский еврейский конгресс заранее отметил Новый год

Российский еврейский конгресс (РЕК) провел ежегодный благотворительный прием, посвященный празднику Рош-а-шана — еврейскому Новому году. Праздник прошел в концертном зале Barvikha Luxury Village и был приурочен также к 75-летию президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера. Сам новый 5780 год по еврейскому календарю наступает с 29 на 30 сентября.

Новогодний вечер начался фуршетом в фойе концертного зала, которое было украшено символом еврейского Нового года — яблоками. «У нас здесь повсюду главное украшение праздника — яблоки,— пояснил президент РЕКа Юрий Каннер.— Самое важное для еврея — к новому году решить все накопившееся вопросы. На новый год где-то нас всех заносят в разные списки: в списки для жизни, для счастья и разные другие. Важно приготовиться к новому году духовно, сделать все важные дела, помириться с теми, с кем поссорился, рассчитаться с долгами, и не только финансовыми».

Немного времени еще остается: еврейский новый 5780 год наступит с 29 на 30 сентября. Заблаговременно отметить это событие в Barvikha Luxury Village пригласили более 500 гостей, в их числе: председателя совета директоров компании «Киевская площадь» Года Нисанова, совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, президента Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева, главу инвестиционной компании L1 Energy Германа Хана, президента частной клиники ОАО «Медицина» Григория Ройтберга, председателя совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» Авшулума Юнаева, председателя координационного совета Московской школы управления «Сколково» Андрея Раппопорта, посла Израиля в РФ Гарри Корена, музыканта Андрея Макаревича, президента фонда «Сколково», председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, главного раввина России Берла Лазара, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, постоянного представителя Израиля в ООН Дани Данона. Специальным гостем вечера стал мэр Иерусалима Моше Лион. В Москву он прибыл по приглашению Российского еврейского конгресса. Для Моше Лиона это первый визит в Россию в качестве мэра столицы еврейского государства.

«Начиная с этого вечера мы начинаем отмечать череду осенних еврейских праздников, которые продлятся достаточно долго — чуть ли не месяц,— рассказал Юрий Каннер.— Сегодня у нас особый день: наш гость — президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, младший сын семьи известных еврейских благотворителей. Главой этой семьи была Эсти Лаудер, основатель очень известного бренда». Господин Каннер приветствовал почетных гостей: раввинов, дипломатов, бывших узников нацистских концлагерей и гетто, а также попечителей РЕКа. «Круг наших благотворителей расширяется, и это говорит о том, что мы занимаемся важным и полезным делом»,— заявил глава Конгресса. После этого прошла церемония вручения знаков признательности людям, деятельность которых, по версии РЕКа, изменила мир, Global Influence Award. Первыми лауреатами этого почетного знака стали Рональд Лаудер, Моше Лион и музыкант Андрей Макаревич. Награды им вручили члены бюро президиума РЕКа Год Нисанов, Григорий Ройтберг и Андрей Раппопорт. Официальная часть сменилась выступлением группы «Машина времени», отметившей в нынешнем году свой 50-летний юбилей.

«Собранные благодаря приему средства будут направлены на благотворительные проекты РЕКа: образовательный проект по обучению еврейской традиции "12/13", поддержку детей из социально незащищенных семей, программу по противодействию антисемитизму»,— сообщил “Ъ” официальный представитель Конгресса Михаил Савин. Президент РЕКа Юрий Каннер обнадежил гостей, пообещав, что «новый год будет лучше, чем предыдущие».

Павел Коробов