«РусГидро» подошло к углю с размахом

Проект строительства новых мощностей на Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 420 МВт на Дальнем Востоке вызвал протест потребителей. «РусГидро», владеющее тепловой энергетикой региона, оценило ТЭЦ в 91,2 млрд руб., но «Сообщество потребителей энергии» просит правительство проверить обоснованность затрат, считая их сопоставимыми с сооружением новых АЭС. В «РусГидро» обосновывают цену тем, что станция будет угольной и большой мощности. Аналитики же объясняют дороговизну проекта не только высокими затратами на инфраструктуру, но и отсутствием конкуренции в регионе.

«Сообщество потребителей энергии» 16 сентября обратилось к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой провести независимый технологический и ценовой аудит строительства Артемовской ТЭЦ-2 на 420 МВт. По мнению промышленников, «РусГидро» выбрало неоптимальную по стоимости площадку строительства, что подняло затраты на 15%, а CAPEX оказался практически равен инвестициям в сооружение новых атомных энергоблоков типа ВВЭР-1200.

Артемовская ТЭЦ введена в 1936 году. Начиная с 2026 года «РусГидро» прогнозирует дефицит мощности на юге Приморского края, при выводе станции из эксплуатации ситуация с нехваткой мощности, по мнению компании, усугубится. В базовом варианте компания хочет установить на ТЭЦ три паровые турбины на 140–165 МВт и три паровых котла. Компания рассматривает две возможные площадки — вблизи поселка Суражевка и на территории существующего золоотвала Артемовской ТЭЦ-2.

В ДФО действуют регулируемые тарифы и отсутствуют механизмы возврата инвестиций. До сих пор новая генерация в регионе строилась в рамках программы по созданию замещающих мощностей, по ней должны быть построены четыре крупные электростанции на выделенные из бюджета 50 млрд руб. и средства самой «РусГидро». В этот раз обновлять мощности «РусГидро» будет через отдельную надбавку на оптовом энергорынке, которую введут для спецпроектов компании на Дальнем Востоке с гарантированной доходностью 12,5%.

Инвестпроект на Артемовской ТЭЦ-2 действительно является самым дорогим в сравнении с другими, его CAPEX оценивается в 91,2 млрд руб. в ценах 2019 года, 116,5 млрд руб. с учетом инфляции. Проект имеет отрицательную норму доходности в минус 6,8%, NPV также будет отрицательным — минус 71,7 млрд руб. Срок окупаемости — 25 лет, следует из обоснования инвестиций «РусГидро» (есть у “Ъ”). Выручка проекта за 15 лет составит 156,8 млрд руб., размер инвестнадбавки за этот же срок — 491,3 млрд руб. (с доходностью 14%).

Помимо Артемовской ТЭЦ-2 компания к 2025 году планирует построить энергоблоки на Хабаровской ТЭЦ-4 (328 МВт, инвестиции — 38,4 млрд руб.), Якутской ГРЭС-2 (154 МВт за 22,2 млрд руб.) и модернизировать Владивостокскую ТЭЦ-2 (360 МВт за 19,4 млрд руб.).

В «РусГидро» “Ъ” пояснили, что итоговая стоимость строительства Артемовской ТЭЦ-2 будет определена после завершения проектирования и получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Высокую стоимость проекта в компании объяснили тем, что станция будет работать на угле, а установленная мощность станции — самая большая среди проектов в регионе. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что пока принято принципиальное решение о необходимости реализовать проект модернизации Артемовской ТЭЦ, итоговая стоимость будет утверждена в рамках технико-экономического обоснования.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что вариант предполагает строительство по цене около $3,2 тыс. за 1 кВт установленной мощности — это на 50–75% дороже строительства угольных мощностей в ЕЭС России и сравнимо со стоимостью строительства ГЭС с плотиной, но на 35% дешевле АЭС. Дороговизну проекта аналитик объясняет слабой развитостью инфраструктуры, высокой транспортной составляющей, подготовкой сетей и отсутствием конкуренции за проекты. При этом «РусГидро» при реализации проекта получит возврат только на стоимость сооружения станции, затраты на создание инфраструктуры — в данном случае 13,3 млрд руб.— акционеры «РусГидро» вряд ли смогут вернуть через тариф.

Татьяна Дятел