Хоккеисты уклонились от локаута

Потенциальный конфликт между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и профсоюзом ее игроков по поводу условий действующего коллективного соглашения так и не воплотился в реальность. Ассоциация игроков вслед за самой лигой приняла решение не выходить из ключевого для функционирования НХЛ договора. Это решение устранило опасность очередного локаута, а также, возможно, резко увеличило вероятность того, что хоккеисты из сильнейшего чемпионата смогут принять участие в следующей Олимпиаде в Пекине.

Ассоциация игроков НХЛ сообщила, что не будет использовать право выхода из коллективного договора между ней и лигой. Ранее о таком же решении объявила сама НХЛ.

Это очень важная новость для всего хоккейного сообщества. Коллективный договор — базовый документ, регламентирующий взаимоотношения между работодателями и работниками во всех американских спортивных лигах. Без него невозможно их функционирование. Именно разногласия, связанные с положениями коллективных договоров, привели к нескольким кризисам, пережитым НХЛ за прошедшие четверть века. Речь идет о трех локаутах. Первый случился довольно давно, в 1994 году. Два других — весьма свежие. Один был объявлен в 2004 году, сорвав целый сезон, второй — в 2012 году, он сократил сезон примерно наполовину.

Последний локаут привел к подписанию нынешнего коллективного договора. Формально срок его действия истекает в сентябре 2022 года. Однако в документе было заложено право обеих сторон на выход из соглашения в сентябре 2019 года. В этом случае его действие завершилось бы через сезон. Различные источники не сомневались, что существует серьезная опасность того, что опция будет реализована, а это, в свою очередь, практически неизбежно выльется в очередной локаут. Теперь его вероятность следует считать максимально близкой к нулю.

По данным TSN, решениям о невыходе из договора предшествовали интенсивные переговоры с участием функционеров НХЛ, владельцев клубов и членов Ассоциации игроков, длившиеся с февраля. А решающим стало заседание представителей профсоюза 4 сентября в Чикаго, после которого хоккеисты склонились к заключению долгосрочного мира с лигой. При этом у них остались достаточно серьезные претензии по ряду пунктов коллективного договора. Наиболее заметная — по поводу регулярных выплат на эскроу-счет НХЛ, придуманный в качестве страховки на случай, если владельцы клубов, как это было перед локаутами, начнут нести существенные финансовые потери (эти средства позже должны вернуться игрокам). Капитан «Чикаго Блэкхокс» Джонатан Тейвз говорил ESPN, что выплаты на счет ежегодно составляют «от 10% до 20%» от зарплаты, а форвард «Нью-Джерси Девилс» Тейлор Холл называл их «астрономическими».

И TSN, и ESPN солидарны в определении причины, побудившей Ассоциацию игроков НХЛ не идти на этот раз на конфронтацию с лигой. Это ее «финансовое здоровье». Коммерческая ситуация в лиге, действительно, сейчас выглядит абсолютно благополучной. Ее доходы растут постоянно, а рост с кризисного 2013 года по 2018 год получился почти двукратным — с $2,63 млрд до $4,86 млрд. Еще один явный признак «здоровья» — расширение НХЛ. В 2017 году в лиге появился 31-й клуб — «Вегас Голден Найтс», а в 2021-м появится 32-й — из Сиэтла. Причем новички готовы платить колоссальные вступительные взносы в бюджет НХЛ. Для клуба из Лас-Вегаса он составил $500 млн, для клуба из Сиэтла — уже на $150 млн больше.

У мира, воцарившегося в отношениях между НХЛ и Ассоциацией игроков, может быть любопытный побочный эффект. В 2018 году оборвалась длившаяся два десятилетия череда участия игроков из сильнейшей лиги мира в Олимпийских играх, превращавшего хоккейные турниры в их рамках в суперхиты. Олимпиаду в Пхёнчхане НХЛ проигнорировала прежде всего, как полагали эксперты, из-за низкой оценки потенциала корейского рынка. Следующая Олимпиада пройдет в Пекине в феврале 2022 году, а китайский рынок лига воспринимает как куда более перспективный. Однако источники, объясняя сдержанность президента лиги Гэри Беттмена в ответах на вопросы относительно ее участия в пекинских Олимпийских играх, чаще всего ссылались на неопределенность с коллективным договором и угрозу локаута. Теперь, видимо, шансы вернуть НХЛ на Олимпиады резко увеличились (хотя ESPN утверждает, что «проблем, требующих устранения», остается довольно много). Это дал понять и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Комментируя ТАСС достигнутый НХЛ и Ассоциацией игроков прорыв, господин Фазель сказал, что он обеспечивает возможность «обсуждения участия игроков НХЛ в Играх в Пекине».

Алексей Доспехов