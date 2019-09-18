Медицина на экспорт

Медицинский туризм в России набирает популярность. По официальным данным, большая часть россиян отправляется за медицинскими услугами в Москву и Санкт-Петербург, а также на юг, где лечение совмещается с отдыхом. Однако и Сибирь принимает большое количество пациентов из разных регионов России и из-за рубежа.

В декабре 2018 года Минздрав РФ утвердил паспорт федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», согласно которому к 2024 году объем экспорта медуслуг в стране должен превысить $1 млрд, а число пролеченных иностранных граждан составить 1,2 млн человек. В федеральном проекте будет участвовать 71 регион, участники уже создали собственные паспорта региональных проектов.

По данным регионального минздрава, на территории Новосибирской области разработан региональный проект «Экспорт медицинских услуг». Для его реализации планируется внедрить систему мониторинга медицинских туристов из других стран, а также повысить уровень информированности иностранных граждан. Приоритетные медицинские услуги для иностранцев — стоматология, пластическая хирургия, косметология, гинекология и ЭКО, кардиохирургия. Приток медицинских туристов в Новосибирскую область ожидается из Южной Кореи, Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Таджикистана и Турк­менистана.

«Сегодня на бесплатной основе иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС, оказывается только неотложная и экстренная медицинская помощь. Все прочие виды медицинской помощи оказываются на платной основе»,— пояснили в областном минздраве.

Руководитель отдела по работе с пациентами НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Ирина Беспаленко считает, что у Сибири есть хорошие шансы занять достойное место на российской карте медуслуг на экспорт. «В сибирском регионе сконцентрировано множество известных учреждений с блестящими показателями медицинской деятельности. Это филиал Национального медицинского исследовательского центра Межотраслевой научно-технический комплекс „Микрохирургия глаза“ им. С.Н. Федорова, Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна в Новосибирске, федеральные кардио­центры в Красноярске и Томске,— комментирует она.— Но для развития медицинского туризма ресурсов одной медицинской отрасли не хватит, это вопрос всех сфер обслуживания. Важно все: дороги, обслуживание на уровне отельного бизнеса и турфирм, развитие сфер досуга, а также уровень санаторно-курортной индустрии».

В 2018 году в стационаре Центра Мешалкина медицинскую помощь оказали почти 300 иностранным пациентам, а амбулаторные услуги получили без малого полторы тысячи иностранцев. В основном это пациенты из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Белоруссии, Китая. «Чаще всего обращаются пациенты с ишемической болезнью сердца, которым требуется проведение коронарографии, стентирования, аортокоронарного шунтирования. Также очень востребована детская кардиохирургия. Безусловно, это связано с тем, что на слуху именно сердечно-сосудистый профиль нашего центра»,— пояснила Ирина Беспаленко.

По словам госпожи Беспаленко, методы лечения и диагностики, разработанные и используемые в Центре Мешалкина, включены в клинические рекомендации европейских и американских профессиональных врачебных обществ, что является достижением для отечественной медицины. Центр обладает уникальным опытом в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе у детей, внедряет и развивает хирургические методики в области нейрохирургии и онкологии, выполняет эндоваскулярные вмешательства при сосудистой патологии любой сложности. Сегодня учреждение занимает первое место в России по количеству нейроэндовас­кулярных вмешательств. «Мы единственное медицинское учреждение в России, которое в течение одной госпитализации проводит комплексное лечение сочетанных заболеваний,— комментирует Ирина Беспаленко.— Специалисты отделения онкологии и радио­терапии обладают наибольшим в стране опытом комплексного лечения пациентов с сочетанием онкологической и сердечно-сосудистой патологии».

Однако, как заметила спикер, онкобольные, например, из Казахстана, все еще выбирают лечение в Турции и Южной Корее. «Процент писем от пациентов с нейрохирургическими и онкологическими заболеваниями велик, а приезд данной категории пациентов (при положительном решении) пока небольшой»,— отметила она.

Руководитель группы компаний «Орто доктор», президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин считает, что медицинских туристов в России привлекает в большинстве случаев цена. «Да, есть определенные сложные операции, в которых мы практически не уступаем миру, но я бы не сказал, что в чем-то сильно превосходим. А именно цена, с учетом дешевеющего рубля, помогает нам быть конкурентоспособными»,— говорит он.

По мнению собеседника, необходимо распределять по стране центры компетенций (так как в медицине исторически сложилось, что где-то хорошая травматология, где-то нейрохирургия, а где-то хорошо делают операции на сосудах), а также подготовить инфраструктуру туризма.

«Кроме этого, при наличии специалистов и даже оборудования для самой медицинской манипуляции у нас огромная проблема с реабилитацией после вмешательства. Реабилитация должна входить в комплекс услуг, чтобы пациент приехал к нам с болезнью, а уехал здоровым,— комментирует гос­подин Алехин.— Сибирь же всегда славилась травматологией и нейрохирургией и может с уверенностью развивать это направление и в плане экспорта при создании инфраструктуры медицинского туристического сервиса и маркетинга».

Заместитель генерального директора федеральной медико-сервисной службы «Этнамед» Евгений Кан также считает, что цена — это основное конкурентное преимущество российских медуслуг. «Что регионы могут предложить иностранным пациентам? В первую очередь разницу в ценах на медицинские услуги. Сравните: стоимость полного диагностического обследования в Германии составляет €1,5–15 тыс., в Израиле — €4,6–6 тыс., в России — €340–1000. Особенно чувствительна разница в стоимости хирургических операций. Так, за коронарное шунтирование пациент в США заплатит $55–130 тыс., в России — $3–3,5 тыс. Поэтому, даже заплатив за перелет и проживание в отеле, иностранный турист сможет существенно сэкономить на диагностике и лечении»,— говорит он.

«Поскольку Сибирский федеральный округ славится своими научными и инновационными достижениями, а цены на медицинские услуги здесь намного ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, то его привлекательность для иностранцев, желающих получить высокое качество медпомощи, бесспорна»,— подводит итог Евгений Кан.

Маргарита Решетинская