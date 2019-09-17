Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ

Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал». Истцы утверждают, что их родные были задержаны силовиками, после чего пропали и, скорее всего, погибли. В правительстве республики сочли поданную в суд жалобу «очередным этапом антироссийской информационной войны».

Заявителями выступили 24 человека, их имена «Мемориал» не приводит из соображений безопасности. Как утверждают родственники пропавших, чеченские власти не признали, что все исчезнувшие были задержаны, и не провели «эффективное расследование» исчезновений. Истцы пожаловались на нарушение ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и ст. 34 (давление с целью воспрепятствовать защите прав) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Интересы заявителей представляют юристы Татьяна Глушкова и Наталья Морозова («Мемориал»), а также Ольга Гнездилова и Рустам Мацев (проект «Правовая инициатива»). «Согласно позиции ЕСПЧ, люди, чьи близкие стали жертвами насильственных исчезновений, могут быть признаны жертвами бесчеловечного и унижающего достоинство обращения из-за страданий, которые они испытывают»,— пояснил господин Мацев.

В правительстве Чечни «Интерфаксу» заявили, что при расследованиях терактов и вооруженных нападений на полицейских «в любой стране бывают и доставления в правоохранительные органы знакомых, близких родственников, возможных сообщников террористов, бывают и задержания». При этом представитель правительства назвал «небылицами» информацию «о сотнях задержанных и десятках расстрелянных». «Это очередной этап антироссийской и античеченской, в частности, информационной войны, которую на деньги западных правительственных фондов и грантов ведут российские, так называемые правозащитные организации»,— уверены в правительстве.

В апреле 2017 года источники «Новой газеты» рассказывали о случаях задержаний, пыток и убийств геев в Чечне. В том же месяце газета передала следователю СКР первый список пропавших, в котором упоминались 24 человека. Второй, где были приведены данные еще 27 человек, был опубликован спустя два месяца. К проверке подключился и СКР, по фактам исчезновения людей было возбуждено 18 уголовных дел.

Президент России Владимир Путин обсудил проблему с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен попросила создать специальную межведомственную рабочую группу, которая бы занялась проверкой всех жалоб. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал председателю Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову помочь в расследовании ситуации.

Как сообщили “Ъ” в движении «Российская ЛГБТ-сеть», с начала 2017 года 125 человек покинули территорию Чечни из-за преследования ЛГБТ. Большая часть из них выехала из страны. Российские власти указывают, что пострадавшие почти не подавали заявлений о преследованиях, а слова единственного заявителя не подтвердились.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Татьяна Москалькова ждет обращений по делу геев в Чечне».