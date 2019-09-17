Тимура Нагуманова избрали главой Альметьевского района Татарстана

Тимур Нагуманов был избран руководителем Альметьевского района республики. Решение было принято на заседании городского Совета, говорится в сообщении пресс-службы района.

8 сентября он был избран депутатом Альметьевского городского Совета. На выборах он получил 63,8% голосов по Западному одномандатному округу №15. После этого его избрали главой Альметьевска из числа депутатов городского совета. Позже он стал главой Альметьевского района республики. За господина Нагуманова путем тайного голосования выступили 25 депутатов.

Его кандидатуру ранее поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. По словам первого заместителя главы правительства республики Рустама Нигматуллина, новый руководитель Альметьевского района уже погрузился «во все актуальные задачи, поставленные перед районом». Сам господин Нагуманов «поблагодарил депутатов за оказанное доверие, принял присягу и официально вступил в должность главы района».

Напомним, что господин Нагуманов ранее занимал пост руководителя исполкома Альметьевского района республики. Его назначили на эту должность в связи с уходом бывшего главы района Айрата Хайруллина на пост министра связи Татарстана.

"Ъ-Казань"