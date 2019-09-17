«Алга» попала в «Матрицу»

Как стало известно „Ъ“, здание бывшего гипермаркета «Матрица» на проспекте Юлаева в Уфе сменило хозяина. Банк «Траст», у которого актив находился в залоге, продал его компании «Союз», связанной с предпринимателем Олегом Засыпкиным. Новый владелец планирует использовать площади как торговый центр, который хочет назвать «Алга». Одним из якорных арендаторов должен стать супермаркет «Сабантуй» предпринимателя, депутата Курултая Ильдара Гарифуллина. Стоимость сделки по покупке здания в «Союзе» и банке «Траст» не раскрывают. Эксперты оценивают ее в пределах 250 млн руб.

Новым владельцем здания бывшего гипермаркета «Матрица» на проспекте Юлаева в Уфе стало уфимское ООО «Союз», принадлежащее Олегу Засыпкину (50%), Татьяне Вяткиной и Лилии Уразмановой (по 25%), следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Объект, с 2013 года находившийся в залоге у банка «Траст» (к банку перешли права требований «Бинбанка», в котором кредитовался бывший владелец сети «Матрица» Тимур Гизатуллин), был продан в июне по итогам проведенного банком запроса предложений.

Сумму сделки стороны не раскрывают. В декабре 2018 года «Траст» выставлял здание гипермаркета на торги за 250 млн руб. Вчера в банке сообщили, что «покупателем стала компания, предложившая максимальную цену».

Кадастровая стоимость здания площадью 5,2 тыс. кв. м, по данным Росреестра, составляет 227,5 млн руб. К новому собственнику перешло также право аренды участка площадью 7,3 тыс. кв. м (земля под зданием и прилегающая парковка). Срок права аренды участка истекает в марте 2068 года. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 65,7 млн руб.

По данным ЕГРН, практически сразу после покупки новые владельцы заложили участок и часть здания — площадью 1,3 тыс. кв. м в банке «Ак барс».

Гипермаркет сети «Матрица», которую в Башкирии развивала компания «Универсал-трейдинг» Тимура Гизатуллина, закрылся в 2018 году одним из последних в этой розничной сети. «Универсал-трейдинг» оказался на грани банкротства: заявления кредиторов с требованием признать компанию несостоятельной, направленные в арбитражный суд Москвы, пока не рассмотрены. Общий размер требований банка «Траст» к ритейлеру оценивается в материалах арбитражного суда в 344 млн руб. После закрытия «Матрицы» в большей части помещений были открыты универсамы «Магнит» и «Пятерочка».

Олег Засыпкин сообщил „Ъ“, что купил актив из-за привлекательного места расположения и рассчитывает сдавать площади в аренду. Торговый центр планируют назвать «Алга» (по-башкирски — «вперед»). Вложения в обновление фасада здания и его текущий ремонт предприниматель оценил в 10 млн руб. Окупить расходы на приобретение актива он рассчитывает за восемь лет. Время открытия ТЦ новый владелец не уточнил.

По данным „Ъ“, якорным арендатором нового центра будет сеть супермаркетов «Сабантуй» (входит в группу «Батыр» депутата Курултая Башкирии Ильдара Гарифуллина), у которой пять магазинов в Уфе. Компания объявила о наборе сотрудников.

Ильдар Гарифуллин сообщил, что «Сабантуй» арендует половину площади бывшего гипермаркета вместе с группой «Пышка» (принадлежит предпринимательнице Расиме Мусиной). «Объект востребован, удобен для автовладельцев. Есть договоренность, что центр будет работать круглосуточно», — сообщил господин Гарифуллин, комментируя интерес к аренде площадей.

Расима Мусина сообщила, что откроет на территории «Сабантуя» магазин «Эко-Пышка» площадью 150 кв. м и небольшое кафе.

Участники рынка знают покупателя — Олега Засыпкина, как владельца бизнеса, связанного с оптовой продажей табачных изделий. По информации «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит 100% ООО «Торговый дом „Премьер“» и «Торговая компания „Премьер“», 50% в ООО «Аполлон» (покупка и продажа недвижимого имущества).

Управляющий партнер Art Estate Group Роберт Тагиров оценивает рыночную стоимость здания вместе с правом аренды участка в пределах 250 млн руб. «С учетом планов новых владельцев окупаемости вложений в течение восьми лет можно достичь, только если арендная ставка будет выше средней по рынку — не менее 400 руб. за кв. м при средней 350 тыс. кв. м»,— отметил он. По мнению господина Тагирова, неплохим вариантом было бы размещение на площадях бывшего гипермаркета кроме продуктового ритейлера также магазина формата DIY. «Электроника туда вряд ли пойдет: они предпочитают торговые центры с хорошим пешеходным трафиком. В принципе могла бы зайти сеть по продаже косметики и бытовой химии, но и это маловероятно. А магазину по продаже стройматериалов вполне по силам перетянуть автомобильный трафик, — отметил господин Тагиров. — При этом, на мой взгляд, покупка здания была довольно рискованным вложением. Есть сомнения, что новому владельцу удастся притянуть достаточный трафик, учитывая, что поблизости уже есть крупные торговые центры, в том числе „Аркада“ с „Ашаном“», — добавил эксперт.

Булат Баширов