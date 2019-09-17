87,2 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 октября 2019 года, подсчитал Минфин. Это на $3,5 ниже действующей сентябрьской ставки — $90,7 за тонну. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены российского сорта Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2019 года — $59,5 за баррель, или $434,5 за тонну, пояснил Минфин. Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается нулевой. Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 октября понизится с $9 до $8,7 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится с $27,2 до $26,1 за тонну, на темные — с $90,7 до $87,2 за тонну.