У «Росморпорта» не сдувается пыль

«Росморпорт» не смог расторгнуть договор аренды причалов с Находкинским морским торговым портом за нарушение экологических требований: суд первой инстанции отклонил иск. По мнению юристов, пока законодательство не допускает разрыва договоров аренды на экологических основаниях, перспективы у «Росморпорта», вне зависимости от ответчика, сомнительные. Но Минтранс уже разработал поправки к закону, которые позволяют расторгать договоры, если есть судебное постановление о приостановлении работы оператора за неисполнение предписаний природоохранных органов.

Арбитражный суд Приморского края 16 сентября отказал ФГУП «Росморпорт» в иске о расторжении договора аренды причалов с Находкинским морским торговым портом (НМТП, через Lanebrook Limited подконтролен акционерам Evraz Александру Абрамову, Роману Абрамовичу, Александру Фролову и Евгению Швидлеру). Об этом сообщили информагентства со ссылкой на представителя суда, который уточнил, что мотивировочная часть пока не выпущена.

О намерении «Росморпорта» расторгнуть договоры с находкинскими стивидорами, в том числе НМТП, за нарушение экологических требований “Ъ” сообщал 27 мая. Рассмотрение иска дважды переносили, в качестве третьего лица привлекли Росморречфлот. При этом в июле глава «Росморпорта» Андрей Лаврищев не исключал возможности заключения с НМТП мирового соглашения по этому делу.

Тема угольной пыли в дальневосточных портах получила широкий резонанс после обращения в 2017 году по прямой линии к Владимиру Путину мальчика из Находки Андрея Боля. Последовали попытки запретить перевалку угля открытым способом в портах (см. “Ъ” от 6 июля 2017 года), многочисленные обращения региональных властей, в том числе с призывом к «Росморпорту» применить к стивидорам любые меры убеждения.

В Invest AG Александра Абрамова и Millhouse Романа Абрамовича от комментариев отказались. В «Росморпорте» сообщили, что до получения мотивировочной части комментировать не будут. Источник, знакомый с ситуацией в Находкинском узле, говорит, что НМТП другого результата не ожидал, поскольку «выполняет экологическую программу в полном объеме, а формальные нарушения, на которые ссылался "Росморпорт", были устранены».

Пока суд не опубликовал полный текст решения, нельзя точно определить конкретные мотивы отказа в иске «Росморпорта», говорит юрист Forward Legal Олег Шейкин.

«Но Закон о морских портах в действующей редакции не содержит положений, позволяющих расторгнуть договор аренды в связи с нарушением экологических правил,— поясняет он.— Такие нарушения сейчас могут являться основанием для привлечения оператора порта к административной ответственности в виде штрафа или приостановки деятельности до 90 суток». Перспектива требований «Росморпорта» сомнительная, продолжает эксперт, поскольку поправки к закону о возможности расторгнуть договор аренды с оператором морского порта за нарушение безопасности окружающей среды еще не приняты. Кроме того, по соглашению с органами власти Находкинский МТП получил время до 2020 года на снижение негативного воздействия на экологию от перевалки угля, и этот срок не нарушен, добавляет господин Шейкин.

Минтранс в августе сообщил, что подготовил поправки к законодательству, позволяющие расторгать договоры не только за использование арендованных объектов не по назначению, но и за нарушение экологических норм. Как поясняли в Минтрансе, в законопроекте предусмотрено понятие «существенного нарушения договора аренды», каковым является неисполнение арендатором, осуществляющим перевалку угля, вступившего в силу решения суда о приостановлении его деятельности за неисполнение им предписаний органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также экологический надзор. В Минтрансе уточнили, что дорабатывают проект для вынесения на комиссию по законопроектной деятельности.

Наталья Скорлыгина