За платиной пришли из Южной Африки

Юниорская Eurasia Mining Plc, владеющая активами в России, сообщила, что южноафриканская Lesego Platinum проводила due diligence двух ее месторождений платины на Кольском полуострове и Урале. Южноафриканские инвесторы могут купить долю в дочерних компаниях юниора или создать совместное предприятие, однако говорить о каких-либо решениях рано. По мнению экспертов, лицензии на эти активы могут стоить $5–6 млн, а для их освоения нужно около $200 млн, причем на рынке платины сохраняется профицит.

Китайско-южноафриканская Lesego Platinum в течение последних месяцев проводила due diligence месторождений платиноидов Мончетундра на Кольском полуострове и Западный Кытлым на Урале, принадлежащих британской Eurasia Mining, сообщила последняя. Делегация Lesego во главе с гендиректором Джеймсом Ньювенхейсом оценивала доступность инфраструктуры, логистику, образцы проб, результаты лабораторных испытаний. Lesego может рассмотреть частичное приобретение входящих в Eurasia Mining Терской горной компании и «Косьвинского камня» или возможность создания СП. В сообщении подчеркивается, что нет гарантий, что сделка состоится.

Lesego Platinum разрабатывает одноименное платиновое месторождение в 300 км от Йоханнесбурга. Юниорская Eurasia Mining (21,79% у директоров, 12,48% у Queeld Ventures Limited, бенефициаром которой ранее называлась некая Л. Ананьева) занимается разведкой полезных ископаемых. Финансирование идет как за счет собственных средств, так и за счет созданных СП.

Добыча на месторождении Западный Кытлым ведется с 2016 года. Согласно презентации компании, с которой ознакомился “Ъ”, в 2018 году было добыто 165 кг платины при прогнозном объеме производства до 1 т металла в год. Запасы Мончетундры оцениваются в 60 т платины и палладия. Eurasia Mining заключила EPC-контракт на обустройство и запуск месторождения мощностью 4 т в год с китайской Sinosteel, которая обеспечит привлечение проектного финансирования в размере $150 млн. При выходе на проектный уровень добычи в 4 т в год выручка составит $160 млн, EBITDA превысит $70 млн.

Интерес южноафриканской компании к России можно объяснить относительно низкими капзатратами и себестоимостью добычи металлов платиновой группы, а также возможностью вести добычу открытым способом на этих месторождениях и наличием инфраструктуры. Так, на Мончетундре ЛЭП подведена к границе объекта, федеральная трасса и ветка ОАО РЖД примыкают к месторождению. В ЮАР, где сосредоточено 70% мировой добычи платины, легкодоступные запасы истощены, а прибыльность большинства рудников остается лишь следствием слабости местной валюты.

В то же время, рынок платины профицитен. Как сообщали в последнем обзоре «Норникель» и ICBC Standard Bank, рост спроса отстает от предложения из-за слабого потребления в автопроме и ювелирном секторе в Китае на фоне роста потребления в других отраслях, преимущественно в электронике и химии. На следующий год эксперты сохраняют прогноз незначительного профицита.

По мнению Ирины Ализаровской из Райффайзенбанка, цена на платину в этом году подросла за счет инвестиционного спроса, а не фундаментального. «Ожидать роста цен на платину не приходится, так как пока не происходит перехода с палладия на платину в автомобильных катализаторах ввиду технических особенностей»,— считает эксперт. По ее оценке, стоимость лицензий на месторождениях Мончетундра и Западный Кытлым может составить до $5–6 млн. Однако совокупные капитальные затраты на строительство обогатительной фабрики и обустройство месторождения на Мончетундре составляют $176 млн.

Евгений Зайнуллин