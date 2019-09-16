Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией. Программа экономической интеграции «станет программой» только после того, как ее подпишут президенты стран и она будет принята на высшем Госсовете в декабре, добавила она.

«В интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия... В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы»,— сказала госпожа Эйсмонт.

Вопросы двусторонних отношений будут решаться на уровне действующих совместных коллегий — в частности, Парламентского собрания, совета министров и Высшего госсовета Союзного государства.

Госпожа Эйсмонт назвала статью “Ъ” о программе «вбросом» и призвала обращаться за подробностями к тем, кто «слил» информацию.

Как сообщал “Ъ”, программа рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономик с января 2021 года. Предполагался единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и сходные соцгарантии, почти объединенный банковский надзор, но с двумя центробанками, единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированное госрегулирование отраслей.

Подробности — в материале “Ъ” «Дружба налогов».