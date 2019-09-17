Карен Хачанов поборется за Лондон

Вчера в Санкт-Петербурге начался St. Petersburg Open — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $1,2 млн. В нем принимают участие оба российских теннисиста, входящих в первую десятку мирового рейтинга. Однако если для четвертой ракетки мира, финалиста US Open Даниила Медведева успешное выступление в данном случае является лишь вопросом престижа, то Карену Хачанову требуются рейтинговые очки для того, чтобы достойно завершить сезон, а возможно, и побороться за одну из путевок на итоговый турнир в Лондоне.

С тех пор как четыре года назад основным спонсором St. Petersburg Open стал «Газпром экспорт», игроки из первой десятки рейтинга ATP приезжают туда почти каждый раз. В 2016 году их оказалось даже трое — швейцарец Станислас Вавринка, канадец Милош Раонич и чех Томаш Бердых. Действующим же победителем турнира является австриец Доминик Тим, мастер грунтовых кортов, который год назад был восьмой ракеткой мира и завоевал под крышей «Сибур Арены» свой единственный пока титул в зале.

Россиян, однако, в топ-10 по осени не было очень давно, с 2010 года, когда в петербургском финале Михаил Южный уступил Михаилу Кукушкину из Казахстана. И вот наконец благодаря взлету сначала Карена Хачанова, а затем и новоиспеченного финалиста Открытого чемпионата США Даниила Медведева организаторы St. Petersburg Open получили возможность поднять интерес к своему турниру прежде всего с помощью российских игроков. Причем один из них на данный момент обосновался в рейтинге на четвертом месте.

Но тут, правда, есть один нюанс. Заключается он в том, что St. Petersburg Open имеет сравнительно невысокую, согласно градации ATP, категорию «250», а в общую рейтинговую сумму каждого теннисиста может входить не более двух результатов, показанных на таких состязаниях в течение сезона. Даниил Медведев же в феврале победил в Софии, а в январе доходил до финала в Брисбене. Причем даже этот финал очень долго не будет влиять на его рейтинг, поскольку перекрывается двумя полуфиналами на турнирах категории «500» в Роттердаме и Лондоне. Короче говоря, чтобы увеличить свою общую сумму на этой неделе, да и то на какие-то 70 очков, Даниилу Медведеву в Санкт-Петербурге требуется выиграть титул. А для теннисиста, который с конца июля по начало сентября выиграл 20 матчей из 23 и после битвы с Рафаэлем Надалем в финале US Open несколько дней отдыхал в Черногории, отложив в сторону ракетку, эта задача не выглядит простой. Тем более что в той же части сетки находятся Евгений Донской и Андрей Рублев, потенциальные соперники по встрече второго круга и четвертьфиналу, которые на матч со своим соотечественником наверняка будут настраиваться по-особенному.

А вот Карен Хачанов, который занимает в рейтинге девятое место и посеян вторым, находится в принципиально иной ситуации. Для него в Санкт-Петербурге на кону стоит не только вопрос престижа.

В отличие от Даниила Медведева, он занимает место в первой десятке в значительной степени за счет достижений прошлогодней осени, в течение которой он выиграл два турнира — «ВТБ Кубок Кремля» и престижнейший Rolex Paris Masters. В общей сложности до конца сезона Хачанову требуется защитить 1385 баллов из 2810, а по очкам, набранным в этом году, он стоит лишь 19-м.

Тем не менее в борьбе за путевки на итоговый турнир Nitto ATP Finals в Лондоне, где, как обычно, будет выступать первая восьмерка, положение Хачанова отнюдь не выглядит безнадежным. Во-первых, игроки из первой двадцатки сейчас идут очень плотной группой. Скажем, от японца Кеи Нисикори, занимающего восьмое место в ATP Race, классификации, учитывающей очки, заработанные с начала сезона, Хачанов отстает всего на 755 баллов. Во-вторых, в отличие от Медведева, он в этом году еще не только не добивался на турнирах категории «250» серьезных результатов, но даже не выиграл на них ни одного матча. То есть любой результат, показанный в Санкт-Петербурге, пойдет Хачанову в плюс. В-третьих, не до конца ясной выглядит ситуация с Новаком Джоковичем, которому, по некоторой информации, в ближайшее время может понадобиться операция на левом плече. Если это произойдет, то в Лондоне выступит и девятый номер рейтинга.

Как бы то ни было, несмотря на неудачное выступление на US Open, где Карен Хачанов выбыл в первом же круге, эмоционально россиянин должен сейчас находиться на подъеме, ведь в субботу у него родился сын. Что касается сетки петербургского турнира, то в 1/8 финала соперником Хачанова будет либо португалец Жуан Соуза, либо словак Йозеф Ковалик.

Евгений Федяков