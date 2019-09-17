Карен Хачанов поборется за Лондон

Вчера в Санкт-Петербурге начался St. Petersburg Open — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $1,2 млн. В нем принимают участие оба российских теннисиста, входящих в первую десятку мирового рейтинга. Однако если для четвертой ракетки мира, финалиста US Open Даниила Медведева успешное выступление в данном случае является лишь вопросом престижа, то Карену Хачанову требуются рейтинговые очки для того, чтобы достойно завершить сезон, а возможно, и побороться за одну из путевок на итоговый турнир в Лондоне.
С тех пор как четыре года назад основным спонсором St. Petersburg Open стал «Газпром экспорт», игроки из первой десятки рейтинга ATP приезжают туда почти каждый раз. В 2016 году их оказалось даже трое — швейцарец Станислас Вавринка, канадец Милош Раонич и чех Томаш Бердых. Действующим же победителем турнира является австриец Доминик Тим, мастер грунтовых кортов, который год назад был восьмой ракеткой мира и завоевал под крышей «Сибур Арены» свой единственный пока титул в зале.
Россиян, однако, в топ-10 по осени не было очень давно, с 2010 года, когда в петербургском финале Михаил Южный уступил Михаилу Кукушкину из Казахстана. И вот наконец благодаря взлету сначала Карена Хачанова, а затем и новоиспеченного финалиста Открытого чемпионата США Даниила Медведева организаторы St. Petersburg Open получили возможность поднять интерес к своему турниру прежде всего с помощью российских игроков. Причем один из них на данный момент обосновался в рейтинге на четвертом месте.
Но тут, правда, есть один нюанс. Заключается он в том, что St. Petersburg Open имеет сравнительно невысокую, согласно градации ATP, категорию «250», а в общую рейтинговую сумму каждого теннисиста может входить не более двух результатов, показанных на таких состязаниях в течение сезона. Даниил Медведев же в феврале победил в Софии, а в январе доходил до финала в Брисбене. Причем даже этот финал очень долго не будет влиять на его рейтинг, поскольку перекрывается двумя полуфиналами на турнирах категории «500» в Роттердаме и Лондоне. Короче говоря, чтобы увеличить свою общую сумму на этой неделе, да и то на какие-то 70 очков, Даниилу Медведеву в Санкт-Петербурге требуется выиграть титул. А для теннисиста, который с конца июля по начало сентября выиграл 20 матчей из 23 и после битвы с Рафаэлем Надалем в финале US Open несколько дней отдыхал в Черногории, отложив в сторону ракетку, эта задача не выглядит простой. Тем более что в той же части сетки находятся Евгений Донской и Андрей Рублев, потенциальные соперники по встрече второго круга и четвертьфиналу, которые на матч со своим соотечественником наверняка будут настраиваться по-особенному.
А вот Карен Хачанов, который занимает в рейтинге девятое место и посеян вторым, находится в принципиально иной ситуации. Для него в Санкт-Петербурге на кону стоит не только вопрос престижа.
В отличие от Даниила Медведева, он занимает место в первой десятке в значительной степени за счет достижений прошлогодней осени, в течение которой он выиграл два турнира — «ВТБ Кубок Кремля» и престижнейший Rolex Paris Masters. В общей сложности до конца сезона Хачанову требуется защитить 1385 баллов из 2810, а по очкам, набранным в этом году, он стоит лишь 19-м.
Тем не менее в борьбе за путевки на итоговый турнир Nitto ATP Finals в Лондоне, где, как обычно, будет выступать первая восьмерка, положение Хачанова отнюдь не выглядит безнадежным. Во-первых, игроки из первой двадцатки сейчас идут очень плотной группой. Скажем, от японца Кеи Нисикори, занимающего восьмое место в ATP Race, классификации, учитывающей очки, заработанные с начала сезона, Хачанов отстает всего на 755 баллов. Во-вторых, в отличие от Медведева, он в этом году еще не только не добивался на турнирах категории «250» серьезных результатов, но даже не выиграл на них ни одного матча. То есть любой результат, показанный в Санкт-Петербурге, пойдет Хачанову в плюс. В-третьих, не до конца ясной выглядит ситуация с Новаком Джоковичем, которому, по некоторой информации, в ближайшее время может понадобиться операция на левом плече. Если это произойдет, то в Лондоне выступит и девятый номер рейтинга.
Как бы то ни было, несмотря на неудачное выступление на US Open, где Карен Хачанов выбыл в первом же круге, эмоционально россиянин должен сейчас находиться на подъеме, ведь в субботу у него родился сын. Что касается сетки петербургского турнира, то в 1/8 финала соперником Хачанова будет либо португалец Жуан Соуза, либо словак Йозеф Ковалик.
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5235. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4575. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420. 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 3375. 9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810. 10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575. 11 (11). Фабио Фоньини (Италия) — 2475. 12 (12). Гаэль Монфис (Франция) — 2455. 13 (13). Маттео Берреттини (Италия) — 2245. 14 (14). Давид Гоффен (Бельгия) — 2055. 15 (15). Борна Чорич (Хорватия) — 2025. 16 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 1995. 17 (17). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1895. 18 (18). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1870. 19 (19). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1805. 20 (20). Джон Иснер (США) — 1805… 38 (38). Андрей Рублев (Россия) — 1236.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6501 очко. 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6415. 3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5131. 4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4846. 5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835. 6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803. 7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326. 8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325. 9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935. 10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738. 11 (11). Джоанна Конта (Великобритания) — 3115. 12 (12). Ван Цян (Китай) — 2893. 13 (13). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2785. 14 (14). Слоун Стивенс (США) — 2769. 15 (15). Анжелик Кербер (Германия) — 2750. 16 (16). Мэдисон Кис (США) — 2727. 17 (17). Каролина Возняцки (Дания) — 2597. 18 (18). Анастасия Севастова (Латвия) — 2517. 19 (19). Анетт Контавейт (Эстония) — 2500. 20 (20). София Кенин (США) — 2450… 39 (39). Екатерина Александрова — 1333. 40 (40). Дарья Касаткина — 1270. 41 (41). Анастасия Павлюченкова — 1240… 46 (48). Вероника Кудерметова — 1154… 56 (54). Маргарита Гаспарян — 1029… 65 (65). Светлана Кузнецова — 936… 75 (72). Анастасия Потапова — 844. 76 (73). Анна Блинкова — 837… 97 (97) Наталья Вихлянцева (все — Россия) — 630.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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