Второй конкурс для управленцев «Команда Удмуртии» начнется в сентябре 2019 года

В правительстве республики состоялось заседание оргкомитета второго конкурса управленцев «Команда Удмуртии». Первый этап конкурса пройдет уже в сентябре, а в октябре состоится полуфинал. В ноябре участники будут работать над своими личными или командными проектами, а в декабре объявят победителей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Мы проанализировали все допущенные в первом конкурсе ошибки. Теперь намерены более плотно работать с ведущими и развитыми компаниями республики, использовать их опыт для подготовки кадрового резерва. Уверена, желающих принять участие в проекте будет много»,— отметила советник главы Удмуртии по вопросам кадровой политики Ирина Макарычева.

Напомним, что первый открытый конкурс «Команда Удмуртии» по формированию резерва управленческих кадров стартовал 21 мая 2018 года. Конкурс предполагал три этапа: прием заявок, обучающие сессии и решение задач. Участниками проекта стали 562 человека, из них 70% — жители Ижевска. В августе 2018 года определились 30 победителей конкурса. Все они были включены в кадровый резерв правительства республики. Лишь единицы участников конкурса приняли предложения о работе от главы республики Александра Бречалова.