Прокуратура начала проверку после вредных выбросов в атмосферу в Нижнекамске

Прокуратура Татарстана проводит проверку в отношении «Нижнекамскнефтехима», ТАИФ-НК и «ТАНЕКО» в связи со выбросами вредных веществ в атмосферу на территории Нижнекамска, говорится в сообщении мэрии города.

На всех предприятиях специалисты взяли пробы атмосферного воздуха, химически загрязненных стоков и запросили всю документацию по ведению технологических процессов.

Напомним, что выброс вредных веществ в Нижнекамске зафиксировали с 8 по 9 сентября. По данным минэкологии республики, было зафиксировано превышение по этилбензолу и сероводороду. В частности, на одной из точек города зарегистрировали повышенное содержание этилбензола в 11 раз, на другой – превышение по сероводороду в 2,9 раза.

Накануне химический запах вновь окутал город. Жалобы стали поступать от жителей всех районов Нижнекамска.

"Ъ-Казань"