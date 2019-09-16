СК «Квартал», у которой есть обманутые дольщики, признана банкротом

Уфимское ООО «Строительная компания "Квартал"», строящая четырехсекционный дом в квартале улиц Октябрьской революции, Пушкина, Новомостовой и проспекта Юлаева, признана несостоятельной. В отношении застройщика начато конкурсное производство сроком на один год, следует из материалов арбитражного суда. Конкурсным управляющим утверждена Алсу Мардамшина из «Дальневосточной межрегиональной СРО профессиональных арбитражных управляющих».

Процедура банкротства в СК «Квартал» была начата в июле по упрощенной процедуре за долг в размере 31,16 млн руб. Инициатором стало ООО «Ресурс», строившее дом по заказу застройщика. «Ресурс» зарегистрирован по тому же адресу, что СК «Квартал», а кроме того, владелец компании-застройщика Рустем Галиуллин до 2019 года был деловым партнером совладельца «Ресурса» Роберта Мухаметвалеева по компании «Яшма-ресурс» (ликвидирована в текущем году).

Дом, который строит СК «Квартал» относится к проблемным: его планировалось сдать еще в 2013 году. Обманутыми считают себя 120 покупателей квартир. По словам представителя дольщиков, юриста Зульфии Гайсиной, в настоящее время степень готовности дома составляет 80%. По ее оценке, у застройщика до сих пор не решен вопрос с соблюдением санитарно-защитной зоны от АЗС «Башнефти».

По информации дольщиков, в доме построено две из трех жилых секций, не построен многоуровневый паркинг. В госкомитете по строительству сообщили, что прорабатывают вариант смены застройщика с тем, чтобы завершить строительство в 2020 году.

Влада Шипилова