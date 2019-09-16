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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фестиваль «Русское лето» в Воронеже посетили 40 тыс. человек

Впервые прошедший на минувших выходных в Центральном парке Воронежа фестиваль традиционной культуры «Русское лето» посетили порядка 40 тыс. человек, сообщает облправительство со ссылкой на данные полиции. «Фестиваль нашел отклик у горожан и гостей региона»,— отметили там.

Организацией фестиваля занимался зам худрука МХАТ имени Горького по литературной части, писатель Захар Прилепин. В феврале этого года он предложил сделать Воронеж площадкой для проведения «Русского лета» на встрече с губернатором Александром Гусевым Главной идеей мероприятия, по словам господина Прилепина, является «приобщение к русской традиции и популяризация традиционных ценностей».

Подробнее о концепции фестиваля — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников


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