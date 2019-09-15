Главные новости к утру 15 сентября

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атаками на Саудовскую Аравию стоит Иран. По его мнению, нет никаких доказательств того, что нападения на НПЗ Saudi Aramco были совершены из Йемена. Господин Помпео считает, что Тегеран стоит почти за сотней нападений на Саудовскую Аравию. Американский сенатор Линдси Грэм предложил властям США проработать вопрос о нанесении ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит свои провокации» или будет наращивать обогащение урана.

Власти Саудовской Аравии сообщили о снижении добычи нефти до 5,7 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 50% от прежних объемов. Часть потерь после атаки дронов на НПЗ Saudi Aramco будет компенсирована из резервных хранилищ. Власти США заявили о готовности задействовать имеющиеся у них стратегические нефтяные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом «подтвердил готовность своей страны сотрудничать с королевством» для поддержания его безопасности и стабильности.

Число погибших в аварии с участием автобуса ПАЗ и грузовика в Ярославской области увеличилось до восьми человек, пострадали 28. ПАЗ столкнулся с фурой на 20-м км дороги Ярославль—Заячий холм—Иваново 14 сентября около 11:00. Авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. Ространснадзор начал проверку перевозчика «Ярославское АТП», чей автобус попал в ДТП.

В Кемерове на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня» открыли «Сквер ангелов» спустя полтора года после пожара. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, торжественного открытия сквера не запланировано. В парке высажены 60 сосен — по одной на каждого погибшего.