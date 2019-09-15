В Кемерове открыли сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня»

«Сквер ангелов» в Кемерове на месте снесенного торгового центра «Зимняя вишня» открыли спустя полтора года после пожара, в котором погибли 60 человек, сообщает ТАСС. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, торжественного открытия сквера не запланировано.

«Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы. Парк открываем, сегодня он начинает свою работу»,— сказал губернатор.

Изначально планировалось, что площадка сгоревшего торгового центра будет благоустроена к 1 сентября 2018 года. Но из-за затянувшихся работ по сносу здания ТЦ, строительные работы были отложены. Открытие сквера несколько раз переносили. Концепция благоустройства прошла общественные слушания и согласована с родственниками погибших. В парке высажены 60 сосен — по одной на каждого погибшего.

Сквер спроектировал британский архитектор Джон Калвин Вайдман. Стоимость проекта оценивается примерно в 5 млн руб. Отмечается, что все работы были оплачены за благотворительного сбора.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. После трагедии следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек. Заводский райсуд Кемерово уже рассматривает первое уголовное дело, обвиняемыми по которому проходит семь человек, а потерпевшими — около пятисот.

О судебном процессе над обвиняемыми по делу о пожаре — в публикации “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ».