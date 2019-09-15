Сенатор США предложил обсудить удары по нефтяным объектам Ирана

Американский сенатор от партии республиканцев Линдси Грэм заявил, что властям США необходимо проработать вопрос о нанесении ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит свои провокации» или будет наращивать обогащение урана.

«Иран не прекратит свое плохое поведение до тех пор, пока последствия для них не станут более реальными, например, нападение на их нефтеперерабатывающие заводы, что сломает режим»,— написал сенатор в Twitter. По его мнению, Иранский режим стремится не к миру, а к ядерному оружию и региональному господству. «Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы», напавшие на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, наносят ущерб на Ближнем Востоке, отметил господин Грэм.

Напомним, на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике была совершена атака дронов, которая привела к взрыву и пожару. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они сообщили, что подобные атаки повторятся пока Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атаками на Саудовскую Аравию стоит Иран.