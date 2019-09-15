Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ Saudi Aramco

Президент США Дональд Трамп после атак дронов на предприятия нефтегазовой компании Saudi Aramco в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом «подтвердил готовность своей страны сотрудничать с королевством» для поддержания его безопасности и стабильности. Как передает агентство SPA, Трамп отметил, что нападения имели негативные последствия для экономики США и мировой экономики. Мухаммед бен Салман сообщил, что готов противостоять террористической агрессии и бороться с ее последствиями.

Напомним, на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике была совершена атака дронов, которая привела к взрыву и пожару. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они сообщили, что подобные атаки повторятся пока Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене.

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атаками на Саудовскую Аравию стоит Иран.