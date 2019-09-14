СМИ: у начальника полиции подмосковного Пушкино прошел обыск по делу об убийстве

Сотрудники СКР и МВД провели в пятницу, 13 сентября, обыски в квартире и кабинете начальника полиции городского округа Пушкино Карена Севикяна и забрали его на допрос. По данным источников РБК, он проходит свидетелем по делу об убийстве пропавшего в 2014 году предпринимателя Алексея Пылина.

«В 7 утра приехали к кабинету сначала сотрудники УСБ МВД, заблокировали вход. Потом комитетские с понятыми подъехали и провели обыск, никого не пускали. Параллельно следователи пришли к нему домой, забрали на допрос. Первый раз его допрашивали 20 августа… Севикян проходит свидетелем по делу об убийстве Пылина. Очерчен круг лиц, которые могут быть причастными»,— сообщили источники РБК.

Первым о задержании господина Севикяна сообщил Telegram-канал Hue. По информации канала, следователи приходили к начальнику полиции еще весной 2019 года, однако он тогда заявил, что не обладает никакой информацией.

СМИ сообщают, что господин Пылин занимался обналичиванием денег. Как писала «Новая газета», в 2013 году пушкинские оперативники задержали «обнальщика» на двое суток в кабинете начальника уголовного розыска, должность которого тогда занимал господин Севикян, и требовали у него 7 млн руб. Господина Севикяна после этого освободили от должности, однако позже восстановили и повысили.