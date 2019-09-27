Хрустальная скала

Декоративные скульптуры RockStone, созданные Ариком Леви в коллаборации с Lalique, доступны во флагманском бутике бренда. Это переосмысленные и уменьшенные копии зеркальной скульптуры с тем же названием, установленной в 2017 году в Винжен-сюр-Модер под Эльзасом, рядом с музеем Lalique

Миниатюрные скульптуры RockStone высотой 40 см из монолитного хрусталя сделаны в четырех цветах: янтарном, синем, зеленом и бесцветном прозрачном. Цвета символизируют четыре стихии — огонь, воду, землю и воздух. Каждая цветная версия скульптуры выпущена тиражом всего восемь экземпляров, в Москве представлены все цвета.

Французский бренд поташного хрусталя известен всемирно, и в Москве его тоже хорошо знают. Скульптурами и возможностями лить их из хрусталя основатель марки Рене Лалик заинтересовался практически сразу — в 1885-м он открыл первую мастерскую, где создавал ювелирные украшения с хрусталем, а уже в начале 1890-х в новой мастерской начал создавать статуэтки и фигурные флаконы для духов. Так что в создании художественных пластических объектов у мастеров Lalique огромный опыт, сопряженный с определенным азартом — чуть ли не каждый новый вид произведений этого хрустального искусства связан с технологическими новшествами и открытиями.

Что касается Арика Леви — он хорошо известен во Франции, куда переехал из Тель-Авива в 1986 году, добившись первого международного успеха. Арик Леви — художник, в современном, мультидисциплинарном значении слова, он занимается скульптурой, дизайном, фотографией, сценографией, перформансом и видеоартом. В 2017 году он создал парковую скульптуру RockStone из полированного до зеркального блеска металла по заказу Lalique. Скульптуру расположили в парке в местечке Винжен-сюр-Модер: там находятся хрустальная мануфактура бренда, музей и построенная в 1920 году вилла Рене Лалика, недавно превращенная в бутик-отель,— прекрасный образец загородной архитектуры ар-деко. Между музеем и отелем и установлена скульптура RockStone. Зеркальные грани отражают эльзасский пейзаж, и все его изменения, связанные со временем суток, погодой и временами года. А хрустальные скульптуры, представляющие собою уменьшенные копии RockStone, было решено посвятить четырем стихиям.

Фото: Lalique

В стальной форме спрессовывают горячим методом 35 кг расплавленной массы — столько нужно для создания 15-килограммовой скульптуры. После охлаждения хрусталь обжигают в печи 100 часов — чтобы монолит получился без воздушных пузырей. Затем скульптура подвергается холодной огранке и шлифовке, в том числе знаменитым лаликовским методом, когда с помощью струи песка под большим давлением достигается эффект матовой шелковистой поверхности. Над скульптурами RockStone работали только мастера, удостоенные почетного и труднодостижимого звания «Лучший ремесленник Франции» (Meilleurs Ouvriers de France).

С символизирующими стихии цветами скульптур тоже работали лучшие мастера Lalique. Скульптура «Воздух» создавалась из бесцветного хрусталя, но для остальных скульптур технологии окрашивания разрабатывались специально. Нежно-зеленый оттенок «Земли» с добавлением оксида меди требует сложнейшего температурного режима при плавке и обжиге, лазурная «Вода» и янтарно-оранжевый «Огонь» создаются с помощью специально разработанных комбинаций оксидов металла.

Фото: Lalique

И конечно же, хрустальные скульптуры, формально повторяя угловатую форму зеркального прототипа, стилистически отличаются от него радикальным образом. Они действительно камерные. Поверхности полированного металла — зеркальные, жесткие, моментально отражающие и преломляющие окружающую действительность. А поташный хрусталь визуально пластичен, мягок и создает глубокое свечение внутри скульптуры. Он притягивает взгляд и буквально заставляет всматриваться в глубину скульптуры, рассматривая светотени внутри RockStone. Мастера Lalique недаром сравнивают фактуру своего хрусталя с медом.