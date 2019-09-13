AIZEL запустили второй сезон социального проекта «Я женщина. Я могу»

Уже более 500 девушек и женщин присоединились к флешмобу с тегом #яженщинаямогу в социальных сетях, запущенному в прошлом году, и рассказали свои истории. Во втором сезоне проекта для поддержки и мотивации женщин и их самореализации в современном обществе приняли участие: модель и филантроп Наталия Водянова, визажист и основатель косметического бренда Krygina Cosmetics Елена Крыгина, генеральный директор Facebook, Instagram, WhatsApp в России Анна-Мария Тренёва, музыкант и арт-филантроп Манижа, банкир и общественный деятель Надия Черкасова, главный судебно-медицинский эксперт Дальневосточного федерального округа Александра Голубева. Режиссером и оператором проекта выступил молодой видеограф Никита Черников.

«Моя жизнь начиналась с очень сложного пути, я не видела выхода тогда. Выход пришел сам, я его не выбирала. Ко мне пришел серьезный успех, к которому я не была готова»,— делится своими воспоминаниями и опытом в одном из видео проекта Наталья Водянова.

В рамках проекта выпущены футболки, средства от продаж которых будут направлены на поддержку Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от насилия.