Офицер ФСБ, издевавшийся над бизнесменом с помощью карабина, приговорен к 4 годам колонии

Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (п. «а», «б», «в» ч.3 ст. 286 УК) в отношении бизнесмена Игоря Саликова, которому он вставил в задний проход служебный карабин. Кирсанов приговорен к четырем годам колонии общего режима и обязан выплатить потерпевшему 700 тыс. рублей в качестве компенсации, а также покрыть 60 тыс. руб. его расходов на адвоката.

Во время судебных прений прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии. Сам Кирсанов свою вину не признавал и предположил, что потерпевший нанес себе увечья сам.

«Ъ» подробно писал, что в мае прошлого года сотрудники ФСБ пришли домой к Игорю Саликову (его обвиняют в сексуальном насилии группой лиц по предварительному сговору). По словам Саликова, оперативники ударили его супругу дубинкой, его самого заковали в наручники, пытали электрошокером, а затем один из них (Илья Кирсанов — «Ъ») ружьем проткнул ему анальное отверстие. В больнице у Игоря Саликова диагностировали, в частности, разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала и ушиб мочевого пузыря. Сообщалось, что преступление было совершено в качестве мести Саликову за издевательства над другим сотрудником ФСБ, который был любовником его бывшей жены.