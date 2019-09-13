Сезонное предложение

Лето в Воронеже традиционно — не считая Платоновского фестиваля — проходит без больших гастролей, однако это горячий сезон для промоутеров, которые активно продолжают вести переговоры с артистами. И этот сезон, по крайней мере, первая его половина, внушает оптимизм: в Воронеж приезжают и звезды, которые давно уже тут не выступали, и звезды, для которых этот первый визит в столицу Черноземья.

Концерты

Тарья Турунен

Aura,

14 сентября, 19:00

Экс-вокалистка финской рок-группы Nightwish обладательница лирического сопрано в три октавы Тарья Турунен в Воронеж приедет уже в четвертый раз. Но, пожалуй, этот концерт можно назвать едва ли не таким же ожидаемым, как и первый визит певицы. В апреле 2017 года, уже выйдя на сцену, исполнительница отменила выступление из-за проблем со связками. Тогда, не решившись спеть и пары песен, она устроила автограф-сессию и пообещала вернуться в Воронеж в сентябре. Однако и этот концерт был отменен из-за неудобного графика певицы, которой пришлось бы разово прилететь в Россию посреди тура по Южной Америки. За два года, что фанаты ждали Тарью Турунен, она успела записать и выпустить в конце лета новый альбом «In The Raw». Именно с ним в поддержку она и отправилась в мировое турне. Как и почти все прошлые пластинки, эта полна тяжелого гитарного звука, на который, по словам самой певицы, идеально ложится ее голос.

Evanescence

Event-Hall сити-парка «Град»

22 сентября, 20:00

В отличие от Тарьи Турунен, обладательница еще одного сильного голоса, в две октавы, Эми Ли в составе группы Evanescence приезжает в Воронеж впервые. Музыканты прославились в первую очередь хитами «Bring Me To Life» и «My Immortal». Обе песни вышли в 2003 году на дебютном альбоме «Fallen», а группа получила премию «Грэмми» как лучший новый исполнитель. Однако Evanescence не стали коллективом, который взялся из ниоткуда. Его основатели Эми Ли и гитарист Бен Муди познакомились подростками еще в первой половине 1990-х, первые записи сделали в 1998 году, а в 2000-м выпустили альбом «Origin». Он был выпущен на небольшом лейбле маленьким тиражом, так что сами музыканты в официальную дискографию его не включают. Одними из первых предложив аудитории соединение альтернативного рока с классическим вокалом, Evanescence и дальше развивали это направление. На их творческом пути были и приостановка деятельности в 2012 году, и возобновление работы с 2015-го. В Россию, где группа посетит всего три города — Воронеж, Москву и Санкт-Петербург, — музыканты приедут с программой лучших песен и композиций с «Synthesis» 2017 года, в котором нашлось место и старым хитам в оркестровой и электронной аранжировке.

Oggy & The Phonics

Книжный клуб «Петровский»

28 сентября, 19:00

Швейцарско-немецкий квинтет основал швейцарский гитарист Тео Дюбуль, который в своих творческих поисках в этом коллективе — музыкант также известен берлинским меломанам по своему электронному проекту Mr Wizzel — вдохновляется совершенно разной музыкой. Среди его увлечений и американский фьюжен Kneebody, и их соотечественники электронщики Knower, и играющие экспериментальный джаз норвежцы из JagaJazzist, и британские рокеры Radiohead. Впрочем, для Oggy & The Phonics Тео Дюбуль собрал джазовых музыкантов, а лидирующими инструментами сделал не свою электрогитару, а саксофон и кларнет, чтобы представить аудитории попытку микса интеллектуальной музыки с поп-мейнстримом.

Лара Фабиан

Event-Hall сити-парка «Град»

12 октября, 19:00

Популярная франкоговорящая певица Лара Фабиан в России выступает довольно часто благодаря в том числе сотрудничеству с Игорем Крутым, с которым обладательница лирического сопрано даже записала альбом. Однако в Воронеже исполнительница, начавшая завоевывать мировую славу после выступления в 1988 году на «Евровидении», побывает впервые. Сюда она приедет с концертом в рамках турне «50 World Tour», посвященного 50-летию Лары Фабиан и 30-летию ее творческой деятельности. Вероятнее всего, прозвучат песни и с вышедшего в феврале этого года альбома «Papillon», но основу сет-листа составят все любимые фанатами песни.

Алексей Архиповский

Воронежский концертный зал

25 октября, 19:00

Балалаечник Алексей Архиповский уже не раз выступал в Воронеже, но приезжает он нечасто, и каждый его концерт становится для кого-то долгожданным событием, а для кого-то открытием того, как может звучать балалайка. Одно из выступлений проходило на «Усадьбе Jazz», в этом, в общем, ничего удивительного нет — музыканта уже давно трудно вписать в какие-либо стилистические рамки: его концерты одинаково уместны и на джазовых сейшенах, и на фестивалях world music, и на конкурсе «Евровидение», и на представительных саммитах. Алексей Архиповский владеет самими разными техниками игры, ему под силу и аранжировки классики (и не только), и импровизация, но куда больший интерес представляют его авторские композиции. В них изящно — и нередко с толикой иронии — препарируются культурные коды самых разных народов.

Ensiferum

Arena Hall

2 ноября, 19:00

Задорные финские представители фолк-метала Ensiferum заедут в Воронеж в рамках турне, в котором также примут участие латвийская группа Varang Nord, а также московские коллективы Mjod и «Путь солнца». Все они под быстрые риффы поют о славных древних временах, когда викинги ходили в походы, пировали и слагали саги. Фронтмен Ensiferum Маркус Тойвонен не раз подчеркивал глубокую связь его музыки с северным фольклором, однако этнические мотивы упакованы в такую оболочку, что вряд ли многие задавались целью изучить на примере подобных групп уместность сочетания корневых элементов с рок-звучанием. Большинство предпочитают по примеру викингов выпить и под хмелем пуститься в безудержный пляс.

Scorpions

Ледовый дворец спорта «Юбилейный»

10 ноября, 20:00

Вряд ли нуждающиеся в представлениях легендарные ветераны хард-рока Scorpions уже приезжали в Воронеж в 2015 году, где в том же «Юбилейном» собрали около 5 тыс. человек. Тогда группа выпустила последний номерной альбом и гастролировала в честь 50-летия. С 2017 года коллектив ездит по миру с новым турне, но его поводом стало не 55-летие, которое отмечается в этом году. Тур назван «Crazy World» в честь одноименного альбома, вышедшего в 1990-м. Именно на нем появился один из главных хитов Scorpions — посвященный перестройке и написанный под впечатлением от первых концертов в СССР «Wind Of Change». Впрочем, какой бы повод для гастролей ни был придуман и каков бы ни был сет-лист, можно ожидать толп поклонников самого разного возраста, включая тех, кто годится музыкантам во внуки.

Лео Абрахамс

Книжный клуб «Петровский»

15 ноября, 19:00

Английский гитарист и композитор Лео Абрахамс широкой публике почти не известен, однако в Европе и США достаточно востребован в среде коллег. Он сотрудничал, например, с одним из основателей эмбиента Брайаном Ино, обладателем трех «Грэмми» рокером Полом Саймоном (тем самым, что прославился благодаря знаменитому дуэту Simon and Garfunkel) и одним из столпов брит-попа Джарвисом Кокером. Кроме того, музыкант участвовал в написании саундтреков к нескольким фильмам. В сольном творчестве Лео Абрахамс по большей части обращается к эмбиенту, однако нередко заходит на территорию фолк-рока и неоклассики.

Олег Погудин

Театр оперы и балета

18 ноября, 19:00

Завсегдатай телеканала «Культура», бывший ведущий программы «Романтика романса», тенор Олег Погудин гастролирует много, но в не в каждый свой тур оказывается в Воронеже. В этом году поводом для концерта стало 50-летие певца, которое тот отметил в 2018 году. Специально для этого исполнитель выпустил альбом «Юбилей», включивший в себя 50 песен и на разных языках. В том же году Олег Погудин выпустил еще два диска — на одном песни на итальянском и неаполитанском языках, на втором записаны песни Булата Окуджавы. Таким образом, певец представил едва не весь спектр интересов, основу которого создают все же романсы.

Ольга Арефьева

Книжный клуб «Петровский»

24 ноября, 19:00

Певица, поэт и актриса Ольга Арефьева проходит по разряду широко известных в узких кругах исполнителей. При этом на сцене она уже давно: выступала в Свердловском рок-клубе, стала лауреатом конкурса «Юрмала-87» (по словам вокалистки, она тогда «впервые столкнулась с мурлом масс-культуры»), а в 1995 году окончила институт имени Гнесиных по классу эстрадного вокала, где ее педагогом был Лев Лещенко. Впрочем, еще до этого Ольга Арефьева оставила попытки пробиться на вершины как эстрады, так и рок-сцены, создав андерграундную группу «Ковчег», которая с начала 1990-х существует в разных инкарнациях, включая составы для исполнения песен в стилистике шансона и кабаре. Причиной такого разнообразия стала в том числе творческая работоспособность певицы: она написала более 500 песен, выпустила 22 альбома, издала четыре книги прозы и поэзии. В Воронеже Ольга Арефьева выступит с сольным проектом, в котором исполнит старые и новые композиции под гитару. Помогать ей перкуссией и бэк-вокалом будет Елена Калагина.

«Алиса»

Event-Hall сити-парка «Град»

29 ноября, 19:00

«Алиса» была в Воронеже не так давно — прошлой осенью группа в рамках тура праздновала 35-летие. Однако этот возраст — не повод останавливаться на достигнутом, тем более что у поклонников коллектива из Черноземья не так много возможностей услышать песни живьем. «Алиса» играет на достаточно крупных площадках, и в августе заезжала на рок-фестиваль «Чернозем» в Тамбов, а осенью даст в макрорегионе концерт только в Воронеже. На этот раз группа приезжает с туром в поддержку нового альбома «Посолонь». Это второй успешный проект «Алисы» по сбору денег на издание пластинки с помощью краудфандинга. На диск «Эксцесс» в 2016 году от поклонников поступило более 11 млн руб. при запрашиваемых четырех. Тогда сбор денег выглядел в том числе как прямая помощь фронтмену «Алисы» Константину Кинчеву, перенесшему в то время инфаркт. Альбом «Посолонь», уже без всяких скидок на болезни, превзошел этот рекорд и собрал почти 17,5 млн руб. При этом в качестве требуемой для успешного завершения кампании суммы группа указала 1 руб., таким образом предложив фанатам самостоятельно оценить работу коллектива. На концерте те, кто не участвовал в краудфандинге, в новых песнях услышат развитие старых тем и идей.

Спектакли

«Сны спящей красавицы»

Театр оперы и балета

4 октября, 19:00

Знаменитая балерина Диана Вишнева, с успехом танцевавшая Аврору в классическом балете «Спящая красавица», снова возвращается к этой роли, но теперь уже в высокотехнологичном хореографическом шоу, создатели которого решили показать, что же снилось сказочной принцессе. Для этого были созданы специальные костюмы со встроенными датчиками, максимально точно передающие движения танцоров на огромные 3D-экраны в реальном времени. Хореографом выступил худрук Словенского национального театра в Мариборе Эдвард Клюг, сейчас, к слову, ставящий «Мастера и Маргариту» в Большом театре, а композитором — Тейс де Влигер, в составе нидерландского трио Noisia исследующий все грани электронной музыки. Наряду с Дианой Вишневой и Марайнаом Радемакером главные партии исполняют Асами Накашима и Денис Савин, так что в Воронеж известная балерина может и не приехать.

Сергей Полунин

Event-Hall сити-парка «Град»

19 октября, 19:00

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Известнейший танцор Сергей Полунин, среди балетоманов снискавший славу еще подростком, а широкой публике полюбившийся после клипа на песню Hozier «Take Me To Church», гастролирует по миру с своим шоу «Satori». Само название с японского переводится как просветление, а повествует проект о творческом пути Сергея Полунина. К своим 30 годам ему есть, что показать на эту тему: в 19 лет он стал самым молодым премьером лондонского «Ковент-Гардена», в 22 ушел в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, потом был приглашенным солистом в Баварском балете, а в 29 возглавил Академию хореографии Севастополя. Причиной его переходов из труппы в труппу стал в том числе поиск себя — одаренный природой для классического балета как мало кто еще, Сергей Полунин тяготеет к современному танцу. В «Satori» объединены два номера — «Фальшивая улыбка» Росса Фредди Рея и «Sacre» Юко Оиси. Критики от обоих балетов ничего не оставили, однако судя по отзывам публики, гастролями Сергей Полунин только приумножает количество поклонников.

«Квартет И»

Event-Hall сити-парка «Град»

9 ноября, 20:00

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Популярнейший «Квартет И», чьи спектакли разошлись на цитаты еще до того как были экранизированы и чьи фильмы также ушли в народ, приезжают с постановкой почти десятилетней давности «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». В нем, как следует из названия, четыре основателя коллектива — сейчас им под 50, на момент выхода спектакля было под 40 — разговаривают на самые разные волнующие их темы. Нередко в постановках «Квартета И» актеры играют почти самих себя, а в «Разговорах…» доводят этот принцип до максимума. Спектакль, по словам создателей, начал складываться во время подготовки пьесы «Быстрее, чем кролики»: из записей их мыслей и бесед к этому произведению в итоге и вышли «Разговоры…».

«Dulaman — Voice Of The Celts»

Воронежский концертный зал

20 ноября, 19:00

Шоу, названое в честь фолк-рок-хита «Dulaman», сделано по лекалам выступлений прославившегося на весь мир коллектива Riverdance, объединившего в полтора часа все ирландское: танцы, песни, музыку, костюмы. Отличием его стало присутствие участника знаменитого дуэта Modern Talking Дитера Болена. Он приметил артистов во время конкурса «Das Supertalent» (немецкая версия шоу талантов «Got Talent», аналогом которого в России является «Минута славы») и стал продюсером ирландцев. Вылилось это в том числе в то, что на концертах исполняются не только народные песни, но и хиты Modern Talking. В этих аранжировках танцевальную поп-музыку разбавляют кельтские мотивы, а тексты песен переведены на ирландский.

«Гофман. Фламенко шоу»

Воронежский концертный зал

16 декабря, 19:00

Еще одно танцевальное шоу представит народную испанскую музыку и танцы фламенко. Его покажет театр национального танца Испании «FlamencoLive», который создали испанские и российские артисты. Театр старается не просто показывать все виды фламенко, но рассказывать с его помощью истории. Одной из них стала история о знаменитом немецком романтике Эрнесте Теодоре Амадее Гофмане. В спектакле, как следует из анонса, будут показаны как реальные события из жизни писателя, так и «плоды его безудержного воображения». Одним из таких плодов стал знаменитый «Щелкунчик», а для пущего эффекта костюмы были созданы в модном сегодня стиле стимпанк, восхваляющего паровую эпоху.