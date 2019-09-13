Рассмотрение иска о банкротстве ФЖС Башкирии отложено на октябрь

Арбитражный суд Башкирии отложил на 8 октября рассмотрение заявления физлица Юрия Попова о признании несостоятельным ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан». Арбитражным управляющим предложена Татьяна Плотникова из СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Заявление господина Попова рассматривается с июня. Сумма требований истца к должнику не уточняется. Юрий Попов направлял аналогичные заявления к ФЖС в марте и мае текущего года. Первое было возвращено. Во втором случае суд отказался принять дело к рассмотрению, так как кредитор не уведомил должника о намерении подать на банкротство.

По данным kartoteka.ru, в 2019 году в отношении ФЖС велись исполнительные производства на 500 млн руб.

Ирина Самойлова