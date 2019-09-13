«Газпром межрегионгаз Самара» перевернул главу

Депутат самарской губернской думы Андрей Кислов ушел с должности генерального директора «Газпром межрегионгаз Самара», которое возглавлял 18 лет. Новым руководителем самарской структуры «Газпрома» стал депутат и глава «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких. Эксперты связывают увольнение господина Кислова с конфликтом «Газпрома» и Средневолжской газовой компании, бенефициаром которой долгое время считался сам господин Кислов и его давний деловой партнер Владимир Аветисян. По информации “Ъ”, теперь экс-директор самарского подразделения «Межрегионгаза» может сосредоточиться на проектах в сфере теплогенерации. Котельные обанкротившегося АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» (СУТЭК), которое связывали с экс-менеджером «Межрегионгаза» перешли Коммунальной сервисной компании г.Отрадного. Последняя добилась от мэрии Самары беспрецендентно выгодного контракта на эксплуатацию городских котельных.



Об отставке Андрея Кислова с поста генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в регионе говорили с весны этого года. Несмотря на то, что до достижения пенсионного возраста Андрею Кислову еще четыре года, его контракт с «Газпромом» заканчивался в августе этого года и, по неофициальной информации, руководство корпорации продлевать его не собиралось. Так в итоге и получилось. Место господина Кислова занял также депутат самарской губернской думы и руководитель другой самарской структуры «Газпрома» «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

Господин Кислов возглавлял «Газпром межрегионгаз Самара» с 2001 года. До этого он четыре года управлял ООО «Межрегионгаз». Одновременно с этим был совладельцем ряда организаций ГК «Волгопромгаз», основателями которого считают Владимира Аветисяна, покойного Олега Дьяченко и Андрея Кислова. Депутат до сих пор числится в списке акционеров АО «АКБ „Газбанк“», лишившегося лицензии ЦБ.

По данным «СПАРК-Ин­тер­факс», Андрей Кислов также владеет акциями АО «СамГЭС» и ОАО «Тайминг».

Самарская область один из немногих субъектов федерации, где «Газпром» не является монополистом в сфере доставки газа до потребителя. Наибольшей сетью газовых и газораспределительных станций в регионе владеет Средневолжская газовая компания (СВГК), входящая в структуру «Волгопромгаза». ООО «Газпром газораспределение Самара», возглавляемое Виталием Коротких, считалось конкурентом СВГК. Поставщиком газа для обеих компаний был «Газпром межрегионгаз Самара» под руководством Андрея Кислова. Другими словами, в Самарской области сложилась во многом парадоксальная ситуация, когда руководитель ключевой структуры «Газпрома» конкурировал с другой «дочкой» газовой монополии уже в статусе одного из бенефициаров сторонней компании. Долгое время на этой почве конфликтов не возникало, но в 2011 году «Газпром», по согласованию с областным правительством, заявил о планах построить в регионе собственные газораспределительные сети и вложить средства в развитие имеющихся. В ответ на это СВГК пожаловалась в ФАС России, что ее мнение как владельца старых сетей в проекте не учтено. Антимонопольная служба возбудила дело против главы региона Николая Меркушкина, «Газпрома» и «Газпром межрегионгаз Самара». Холдинг и его подразделение оштрафовали на 221 тыс. и 412 тыс. руб.

Второй спор между «Газпром межрегионгаз Самара», СВГК и связанного с ним ОАО «Самарагаз» возник уже в начале этого года. «Газпром межрегионгаз Самара» решил взыскивать плату за поставленный потребителям газ напрямую, минуя СВГК. В результате населению и коммерческим компаниям несколько месяцев выставлялись счета и от «дочки» «Газпрома», и от СВГК. «Газпром межрегионгаз Самара» обратился в суд, в региональное УФСБ, прокуратуру Самарской области и СУ СК РФ по области с просьбой проверить деятельность СВГК и ее дочерних структур. Спустя месяц компании отказались от взаимных претензий. Решено было, что выставлять счета за газ будет «Газпром межрегионгаз Самара», затем расплачиваясь с посредниками за транспортировку топлива, а плату за обслуживание внутридомовых и внутриквартирных сетей продолжат собирать СВГК и «Самарагаз».

«Андрею Кислову было сложно оставаться на своей должности в первую очередь из-за изменений в отношениях „большого“ „Газпрома“ и СВГК. Также, насколько мне известно, лично у господина Кислова напряженные отношения с Аветисяном после банкротства Газбанка. Поэтому он оказался не нужен никому»,— считает политконсультант Лев Павлючков.

Как пояснил “Ъ” Андрей Кислов, его уход связан с его «почтенным возрастом». Однако, по данным источников “Ъ”, депутат намерен сосредоточиться на бизнесе в сфере теплогенерации. Господина Кислова долгое время связывали с АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» (СУТЭК), эксплуатировавшим несколько десятков котельных в Самаре. Из-за долга 1 мдрд руб., в том числе и перед «Газпромом», в 2017 году компания была обанкрочена и ушла с рынка. После начала банкротства МП «Инженерная служба» передало котельные СУТЭКа ООО «Коммунальная сервисная компания г.Отрадного» (КСК). Управляет предприятием ООО «УЭК» (Управляющая энергетическая компания). Прослеживается связь компании с СУТЭКом: по данным системы «СПАРК-Интерфакс», организации имеют общий телефон, а их руководители разных лет работали также в ООО «Коммунальная система». Решение же о передаче самарских котельных отрадненской компании принимали бывшие руководители СУТЭКа. В конце 2017 года пост директора «Инженерной службы» занял бывший руководитель АО «СУТЭК» Максим Подлесный, а его заместителем стал Александр Смородин, также ранее работавший в СУТЭКе. Бывшие котельные этой компании были переданы КСК без конкурса, что вызвало скандал в мэрии, и в процесс вмешалось антикоррупционное управление. В результате весной этого года конкурс все же был проведен, и по его результатам КСК получила контракт на эксплуатацию 29 городских котельных на беспрецедентно выгодных условиях. Ежегодно отрадненская компания будет получать за это из бюджета областного центра 227 млн руб. Для сравнения, по сведениям из мэрии Самары аналогичный договор на эксплуатацию 26 котельных был выставлен на тендер, где должно было участвовать ООО «Волгатепло­снаб», на условиях 5 млн руб. в месяц.

«Не стоит провожать Андрея Игоревича (Кислова.— “Ъ”) на пенсию,— говорит собеседник “Ъ” в правительстве Самарской области,— судя по всему у него сложились конструктивные отношения с первым вице-мэром Самары по вопросам ЖКХ Владимиром Василенко». «В результате мы видим, как под КСК формируют рынок. Другие компании с него просто уходят из-за кабальных условий. К тому же управляющие компании, по большей части связанные с чиновниками мэрии, за тепло предпочитают не платить. Теперь за них, видимо, заплатит городской бюджет. Только этим можно объяснить сумму контракта с КСК»,— добавляет он.

В свою очередь Виталий Коротких сообщил “Ъ”, что будет директором обеих «дочек» Газпрома в регионе. Возглавив ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в статусе генерального директора, он продолжает руководить ООО «Газпром газораспределение Самара». Для группы «Газпром межрегионгаз» это обычная практика, в большинстве регионов присутствия компании возглавляет один руководитель. «Это способствует оптимизации бизнес-процессов, в том числе влияющих на качество и оперативность оказания услуг. Наша основная задача — продолжить работу по повышению собираемости платежей за поставленный газ, сокращению дебиторской задолженности»,— заявил господин Коротких.

Евгений Чернов