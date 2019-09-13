ТК держать

Банку «Траст», который является крупнейшим кредитором ООО «Торговый комплекс „Центральный“» (управляет одноименным торговым центром в Уфе) с суммой требований более 2 млрд руб., удалось через арбитражный суд изменить ход процедуры банкротства предприятия. По требованию банка смещен конкурсный управляющий Олег Ганеев, назначенный с подачи инициатора банкротства — компании «БВК Экспо». Суд решил, что «БВК Экспо» предприняла попытку «дружественного банкротства» аффилированного с ним должника по упрощенной процедуре. Нового управляющего должен выбрать компьютер.

Банк «Траст» в апелляционном арбитражном суде добился смещения конкурсного управляющего ООО «Торговый комплекс „Центральный“» Олега Ганеева. Член СРО арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса вел процедуру банкротства на предприятии с июня и был назначен по предложению инициатора банкротства — компании «БВК Экспо».

Банкротство ТК «Центральный» было введено по упрощенной процедуре за долг в размере 35,7 млн руб. Стать инициатором банкротства «БВК Экспо» позволила скупка в 2017 и 2018 годах долгов ТК «Центральный» перед компаниями «Акрос» и ПК «Ресурс».

В банке «Траст» решили оспорить назначение конкурсного управляющего после того, как не смогли опередить «БВК Экспо» с подачей банкротного иска в суд. Заявление банка, требования которого к ТК «Центральный» оцениваются в 2,18 млрд руб., поступило в арбитражный суд Башкирии на несколько дней позже, чем заявление «БВК Экспо», хотя о намерении подать на банкротство должника в октябре 2018 года банк уведомил раньше, чем второй кредитор.

В суде представитель банка заявил, что действия инициатора банкротства и должника согласованные и направлены на проведение контролируемого банкротства в интересах дружественного кредитора. Доказательством этого стало, по мнению банка, в том числе назначение конкурсного управляющего по предложению «БВК Экспо». Согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)» кандидатура конкурсного управляющего должна была назначаться не по предложению кредитора, а методом случайной выборки, заявил «Траст». Также в банке сослались на то, что об аффилированности истца и должника сообщалось в прессе.

Арбитражный суд Башкирии отменить назначение Олега Ганеева отказался, указав, что не видит аффилированности между инициатором банкротства и должником.

Апелляционный суд с мнением банка согласился. «Обращение кредитора в суд с заявлением о банкротстве должника явно было направлено на установление контролируемого банкротства»,— отметил суд.

К этому выводу он пришел в том числе после показаний ликвидатора ТК «Центральный» Игоря Мутракова. В суде тот сообщил, что решение о ликвидации компании-должника принималось «с целью предупреждения обращений кредиторов в суд и защиты своих интересов», в том числе защиты в первую очередь «внеоборотных активов, что осложнено их обременением по кредитам банка».

До назначения нового конкурсного управляющего исполнять его обязанности будет господин Мутраков.

• ООО «ТК Центральный» через ООО «ФинвесторгУфа» контролируется кипрской Horat Limited. Основным бенефициаром предприятия участники рынка называют предпринимателя Василия Пеганова (по требованию банка в отношении него ведется процедура реструктуризации задолженности). Площадь торгового центра «Центральный» — 47,4 тыс. кв. м. Недвижимость находится в залоге у «Траста». Выручка ТК в 2018 году составила, по данным «СПАРК-Интерфакс» 379,4 млн руб., чистый убыток — 479,15 млн руб. Стоимость чистых активов на конец 2018 года была отрицательной — минус 158,3 млн руб.

Олег Ганеев отчеты о ревизии активов и финансовом положении ТК «Центральный» не публиковал.

В «БВК Экспо» вчера заявили „Ъ“, что будут оспаривать решение суда, так как не согласны с выводом об аффилированности компании с должником.

Адвокат Аскар Мингазетдинов отмечает, что «в последнее время в банкротных делах наметился тренд на субординацию заявленных требований». «Аффилированным лицам, которые пытаются включиться в реестр требований кредиторов, предъявляются повышенные стандарты доказывания требований. В данном случае суд установил, что инициатором банкротства была дружественная компания. Оспорить вывод, на мой взгляд, не получится, так как суды прекрасно понимают, для чего инициаторы банкротства лоббируют дружественных арбитражных управляющих: по закону они должны быть беспристрастны, но по факту больше играют на стороне первого кредитора», — полагает эксперт.

Руководитель департамента банкротной практики коллегии адвокатов Artlex Вадим Габбасов напоминает, что в конце декабря 2018 год Верховный суд России дал очень четкую правовую позицию о том, что арбитражным управляющим не может быть утверждено лицо, предложенное аффилированным по отношению к должнику кредитором. «Можно сказать, что юристы „Траста“ — молодцы, раз смогли доказать такую взаимосвязь. Теперь суд первой инстанции должен будет определить СРО путем случайной выборки — при помощи специальной компьютерной программы, повлиять на которую кредиторы не в состоянии»,— заключил эксперт.

Булат Баширов