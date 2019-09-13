Металл не выдержал давления

Краснодарское ЗАО «Русская горно-металлургическая компания-Кубань» («РГМК-Кубань») признано банкротом. Общество аффилировано с недавно получившим уголовный срок за мошенничество бенефициаром Индустриального союза Донбасса Олегом Мкртчаном. Эксперты связывают банкротство с усилением конкуренции в данной отрасли в регионе.



Арбитражный суд Краснодарского края в начале этой недели признал ЗАО «Русская горно-металлургическая компания-Кубань» банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Евгений Кумов, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Наблюдение в отношении общества было введено в апреле этого года по заявлению московского ООО «Луксар», предъявившего должнику требования на сумму 8,2 млрд руб. (7 млрд руб. основного долга и 1,2 млрд руб. штрафных санкций). Кредитор получил право требования по договору цессии с ПАО «Промсвязьбанк». Как ранее сообщал “Ъ”, долг у «РГМК-Кубань» возник по договору поручительства перед банками по обязательствам ООО «Ревякинский металлургический комбинат» и компании Flodinal Limited.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Русская горно-металлургическая компания-Кубань» было зарегистрировано как фирма по оптовой торговле металлами в первичных формах в 1994 году в Краснодаре. Владельцем 96,59% доли уставного капитала общества значится ООО «Русская горно-металлургическая компания» (РГМК). По итогам 2018 года выручка краснодарской компании составила 432,3 млн руб., чистая прибыль — 11,3 млн руб. Кредиторская задолженность общества на конец прошлого года составляла 34,9 млн руб., дебиторка — 79,7 млн руб.

По данным участников рынка, московская РГМК входит в вертикально интегрированную корпорацию «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), бенефициаром которого является Олег Мкртчан. РГМК является эксклюзивным торговым представителем ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского» и ОАО «Днепропетровский трубный завод».

Сам Олег Мкртчан в августе этого года был признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд руб. Своей вины он не признал. Мосгорсуд приговорил гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» к девяти годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, московское ООО «Луксар» требует признать банкротом еще одно подконтрольное ИСД общество: ООО «Русская горно-металлургическая компания-Юг». Ему выставлены претензии на $111,3 млн ($99,7 млн основного долга и $11,6 млн неустойки). С 2015 по 2017 год Промсвязьбанк открыл РГМК четыре кредитные линии на общую сумму свыше $100 млн, поручителем по которым выступила РГМК-Юг. В сентябре 2018 года банк уступил права требования к ООО «Луксар».

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что влияние этого банкротства на металлургическую отрасль Краснодарского края может быть не столь значительным, как представляется. По его мнению, банкротство объясняется тем, что в регионе есть другие участники отрасли, которые позволяют доставить в регион всю необходимую металлопродукцию. «Наличие портов в крае позволяет, если это потребуется, импортировать необходимый вид металлопродукции из-за рубежа. Поэтому объявление компании банкротом практически никак не скажется на металлургической отрасли в крае»,— говорит аналитик. Не исключена, по его мнению, и неудачная стратегия компании, а также значительное превышение расходов над доходами в попытке увеличить свою долю на рынке.

Как считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, проблема металлургической компании заключается в падении цен на продукцию данного производства (в июле 2019 года оно составило 23%).

Дмитрий Михеенко