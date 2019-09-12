Ким Клейстерс снова взялась за ракетку

Экс-первая ракетка мира, победительница четырех турниров Большого шлема Ким Клейстерс намерена возобновить выступления на состязаниях Женской теннисной ассоциации (WTA). 36-летняя бельгийка чувствует себя готовой вернуться в профессиональный спорт, несмотря на то что не выступала с августа 2012 года и имеет троих детей.

Ким Клейстерс в июне исполнилось 36 лет. По меркам WTA Tour это, безусловно, уважаемый возраст, хотя некоторые теннисистки поколения Клейстерс еще выступают достаточно удачно. Прежде всего, разумеется, это относится к сестрам Уильямс — 37-летней Серене (9-я в мире) и 39-летней Винус (56-я). Также в первой сотне мирового рейтинга сейчас находится 34-летняя Светлана Кузнецова (65-я), а во второй — соперница Клейстерс по финалу US Open 2010 года 35-летняя Вера Звонарева (102-я), ровесница россиянки австралийка Саманта Стосур (139-я) и 34-летняя эстонка Кайя Канепи (109-я).

Тем не менее готовящееся возвращение Ким Клейстерс на турниры WTA Tour в следующем сезоне будет уникальным. Дело в том, что у бельгийки уже трое детей. Во время первого отпуска, продолжавшегося с весны 2007-го по лето 2009-го, она родила девочку, которой сейчас уже 12 лет. А в 2013 и 2016 годах в семье Клейстерс и бывшего баскетболиста Брайана Линча появились на свет два сына.

Главной причиной своего возвращения Клейстерс называет любовь к теннису, и это, скорее всего, не дежурные слова. Ведь в свое время бельгийка, что называется, явно недоиграла. Впрочем, одно дело — возобновить выступления после перерыва, продолжавшегося 16 месяцев, и совсем другое — попробовать вернуться через семь с лишним лет. Ведь свой последний матч Клейстерс провела во втором круге US Open 2012 года.

В общей сложности на счету Ким Клейстерс 41 титул.

До первого перерыва в своей карьере она выиграла 34 из них, зато после возвращения в 2009 году бельгийке удалось одержать три победы на турнирах Большого шлема. US Open она выигрывала трижды (в 2005, 2009 и 2010 годах) и еще один раз (в 2011 году) первенствовала на Australian Open.

Что касается мирового рейтинга, то его Ким Клейстерс возглавляла четырежды.

Впервые это произошло 11 августа 2003 года. А 14 февраля 2011 года она стала первой и единственной пока теннисисткой, которой удалось стать во главе классификации WTA, имея ребенка. Учитывая, что на пике своей карьеры бельгийка отличалась отличной физической подготовкой, ее нынешнее решение вернуться не стоит считать безнадежным.

Евгений Федяков