Патриарх Кирилл уволил своего пресс-секретаря в связи с оптимизацией

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков покинул свой пост, сообщается на сайте Русской православной церкви. Временно исполняющим обязанности пресс-секретаря патриарха назначен председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Распоряжением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября 2019 года»,— говорится в сообщении. Решение объяснили «реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата».

Александр Волков работал в пресс-службе РПЦ с 2005 года. Был назначен руководителем пресс-службы патриарха Московского и всея Руси 5 июня 2012 года.

Владимир Легойда — председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ с 2015 года.