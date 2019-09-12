СО РАН обеспокоено ситуацией с реализацией проекта СКИФ

Сибирские ученые высказали обеспокоенность сроками реализации проекта Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Председатель СО РАН Валентин Пармон сообщил, что федеральное финансирование проекта так и не состоялось. «Оно должно было начаться еще в мае, а на дворе середина сентября»,— цитирует академика издание «Наука в Сибири».

Господин Пармон подчеркнул глубокую научную и инженерную проработку СКИФа, его одобрение международными экспертизами и востребованности конкретными научными и индустриальными пользователями. В резолюции общего собрания СО РАН ученые также выражают обеспокоенность недостаточным привлечением специалистов и экспертов из Сибири к подготовке проекта программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы. Как уточняет «Интерфакс», из федерального бюджета на проектирование синхротрона СКИФ в 2019 году планировалось направить 500 млн руб.

В июле этого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представляя на микросимпозиуме «Синхротронные и нейтронные исследования и инфраструктура для их реализации» проект «Академгородок 2.0», говорил, что СКИФ создаст возможности для ученых и представителей промышленности из самых разных отраслей, городов и стран. «Сроки очень жесткие, нужно сделать все в рамках реализации нацпроекта "Наука" до 2024 года. Правительством региона выделен земельный участок, наши ученые занимаются разработкой проектной документации»,— говорил он.

Оксана Павлова