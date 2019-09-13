Банк первого выбора

Руководитель Новороссийской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» ООО Игорь Кочубинский рассказал, чем банк привлекателен для бизнеса и жителей города

— Игорь Александрович, что сегодня собой представляет Новороссийская региональная дирекция?

— Наша дирекция организована в 2018 году и объединяет офисы КБ «Кубань Кредит» в городах Новороссийске, Анапе и Геленджике, а также в поселке Архипо-Осиповка. Несмотря на небольшой срок своего существования, она в прошлом году была признана лучшей региональной дирекцией Банка. Кредитный портфель дирекции превысил 3,3 млрд рублей.

Если говорить отдельно о Новороссийске, то в городе действуют три дополнительных офиса — «Новороссийский», «Молодежный» и «Приморский» — и четыре кассы вне кассового узла.

— По каким направлениям вы фиксируете в 2019 году особенно большой прирост?

— Банк «Кубань Кредит» активно сотрудничает со всеми формами бизнеса — от микро до крупного. Наибольшей популярностью у предпринимателей пользуется кредитование. Так, кредитный корпоративный портфель юридических лиц по городу Новороссийску за последние 12 месяцев вырос в 3,2 раза и превысил отметку в 1,5 млрд рублей. Увеличение происходит благодаря широкому выбору кредитных программ, адресованных исключительно бизнесменам. Банк предлагает финансирование практически любой сферы деятельности, а индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет правильно сориентировать в выборе необходимого банковского продукта. Кроме того, плюсом для нас служит отсутствие требований по обязательной оценке и страхованию имущества, что существенно экономит средства и время наших клиентов.

«Мы знаем и любим наш город, уважаем и понимаем земляков-новороссийцев. И делаем все, чтобы «Кубань Кредит» стал для горожан банком первого выбора»

Большим подспорьем для предпринимателей является и тот факт, что «Кубань Кредит» входит в число банков, участвующих в государственной программе льготного кредитования бизнеса по линии Мин­экономразвития Российской Федерации. Соглашение между банком и министерством действует с 1 марта 2019 года. Льготные кредиты с эффективной ставкой 8,5% могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, которые реализуют свои проекты в приоритетных для государства отраслях экономики.

Также банк заключил соглашение с федеральным Министерством сельского хозяйства. В рамках договора аграриям предоставляются кредиты с льготной процентной ставкой от 1% до 5% годовых. В настоящее время в Новороссийской дирекции кредитуются сельхозтоваропроизводители, которые строят винный завод и помещения для хранения собственной сельхозпродукции, рассматривается вопрос о предоставления займа под проект строительства тепличного хозяйства. Как итог, за год по указанным программам было выдано кредитов на сумму более 300 млн рублей.

Особо хочу отметить работу банка с малыми формами хозяйствования. По доле кредитов МФХ в портфеле льготного кредитования «Кубань Кредит» занимает шестое место в стране! Мы также сотрудничаем с Фондом развития бизнеса и Корпорацией МСП. Наши совместные продукты позволяют расширить доступ представителям малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам за счет гарантийного механизма, льготных процентных ставок и получения финансирования при недостатке обеспечения.

— Насколько активен малый и средний бизнес Новороссийска в части пользования банковскими продуктами?

— На сегодняшний день на комплексном обслуживании в банке «Кубань Кредит» только в Новороссийске находится более полутора тысяч активно работающих предпринимателей и организаций, и каждый год их количество растет. Этому способствует ряд причин: насыщенная продуктовая линейка, большое разнообразие и привлекательные ценовые параметры банковских предложений, открытость и доступность, оперативное принятие решений, высокопрофессиональное отношение со стороны специалистов КБ «Кубань Кредит» и даже удобное расположение офисов банка в городе. В то же время наблюдается рост спроса на различные банковские услуги и продукты со стороны бизнесменов. Клиенту сейчас нужен не только расчетный счет (который, кстати, у нас можно открыть бесплатно) — необходимо полноценное и качественное обслуживание, способное не просто реализовать нынешние потребности предпринимателя, но и придать импульс дальнейшему развитию бизнеса. Кредитование, факторинг, корпоративные и таможенные карты, POS-терминалы — это лишь часть самых востребованных сегодня банковских предложений.

— В каком направлении и каких отраслях «Кубань Кредит» теснее всего сотрудничает с крупным бизнесом города?

— Мы не делим бизнес на крупный и не крупный. Для банка ценны все клиенты, и потому каждому мы стараемся предложить полный спектр банковских услуг. Наши продукты сформированы таким образом, чтобы предприниматели при обращении к нам могли выбрать тот, который отвечает их интересам.

Хотя следует признать, что специфика крупного бизнеса заметно отличается от остальных, особенно, если говорить о Новороссийске — крупнейшем российском морском порте. Здесь преобладают компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. Банк предоставляет клиентам бесплатные консультации по вопросам ВЭД, осуществляет различные операции с валютой, предлагает банковские гарантии, инвестиционные кредиты и факторинг. С предпринимателями взаимодействуют персональные менеджеры. Сегодня популярность набирает мобильное приложение, с помощью которого можно пользоваться услугами банка в любой точке мира.

— Какова динамика в потребительском кредитовании? Какие кредиты и на какие нужды сейчас чаще берут новороссийцы?

— В первом полугодии 2019 года наблюдался рост потребительского кредитования. Основные цели, на которые заемщики чаще всего подают заявки, — ремонт жилья, приобретение бытовой техники и мебели. Как всегда, актуально ипотечное кредитование.

— Насколько динамично сейчас развивается ипотечное направление в Новороссийске? Какое жилье востребовано в рамках ипотечных сделок?

— Только с начала 2019 года заключено более 80 договоров ипотеки на общую сумму 146 млн рублей. В связи с тем, что банк «Кубань Кредит» плотно работает с компаниями-застройщиками, в том числе города Новороссийска, мы можем предложить нашим клиентам ряд уникальных ипотечных программ. Причем рассчитанных на отдельные категории граждан. Большой интерес у покупателей жилья вызывают такие банковские продукты, как «Новостройка от партнера», «Квартира для студента», «Морская ипотека», «Ипотека по-семейному». Их привлекательность состоит в персональном подходе к клиентам, пониженной процентной ставке, а также в условиях по первоначальному взносу.

— Каких финансовых результатов Новороссийская региональная дирекция планирует достичь по итогам 2019 года?

— Необходимые плановые показатели этого года нашей дирекцией выполнены досрочно, но это не повод останавливаться. Мы продолжаем проводить мероприятия, которые расширяют нашу клиентскую базу. Привлекаем на обслуживание новых корпоративных клиентов — развитие их деятельности приводит к появлению новых рабочих мест, увеличивает налоговую базу и отчисления в городской бюджет. Таким образом, мы развиваем экономику Новороссийска и сам город.

В свою очередь, работа в розничном направлении открывает новые финансовые возможности для горожан. С помощью банка они могут сохранять и преумножать свои сбережения, совершать денежные переводы и все необходимые платежи, пользоваться удобными кредитами, решать жилищные вопросы и многое другое.

Мы знаем и любим наш город, уважаем и понимаем земляков-новороссийцев. Поддерживаем ветеранские и общественные организации, занимаемся воспитанием финансовой грамотности среди пенсионеров и подрастающего поколения. Делаем все, чтобы «Кубань Кредит» стал для новороссийцев банком первого выбора.