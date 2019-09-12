«Углетранс» и разрез «Кийзасский» договорились о мировом по долгу 1 млрд рублей

Транспортная компания «Углетранс» и ООО «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит») договорились о мировом соглашении в рамках судебного спора о взыскании с «Углетранса» более 1 млрд руб. Об этом сообщается в материалах суда.

Стороны установили, что текущая сумма исковых требований составляет 79,9 млн руб. по договору поставки от 2013 года, еще 141,7 млн руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами, говорится в судебном определении. В мировом соглашении стороны подтвердили погашение задолженности путем взаимозачетов по договорам на 19,5 млн руб., 56,8 млн руб. и 3,5 млн руб. Кроме того, «Разрез Кийзасский» в полном объеме отказался от взыскания основного долга и процентов.

В марте-апреле 2019 года «Углетранс» подал шесть исков к разрезу «Кийзасский» на общую сумму более 180 млн руб. В мае разрез подал четыре иска к «Углетрансу» на сумму более 1 млрд руб. В настоящее время производство по этим делам прекращено.

Собственники «Углетранса» — Андрей Филиппов (80%) и Илья Гаврилов (20%). ООО «Углетранс» являлся одним из основных кредиторов шахты «Заречная».

Оксана Павлова