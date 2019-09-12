Власти Татарстана рассматривают несколько претендентов на пост сенатора от Госсовета

Власти Татарстана рассматривают несколько кандидатур на пост сенатора от Госсовета республики. Об этом «Ъ-Казань» сообщил председатель регионального парламента Фарид Мухаметшин.

Ранее в местных и федеральных СМИ, появилась информация, что сенатором от Татарстана изберут мэра Елабуги Геннадия Емельянова. Однако спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заявил «Ъ-Казань», что это лишь один из вариантов. «Претендентов много, желающих еще больше»,— сказал он «Ъ-Казань».

Источник, близкий к руководству республики, уточнил «Ъ-Казань», что окончательное решение будет принято после консультаций с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Ранее он заявлял, что в республике «всегда один из руководителей муниципалитетов является членом Совета Федерации». «В этом году мы тоже планируем также»,— говорил президент.

Кроме Геннадия Емельянова в парламент избирались мэр Зеленодольска Александр Тыгин и глава Спасского района Камиль Нугаев. Последние избирались по партсписку, в то время как господин Емельянов — в Елабужском одномандатном округе. Назначение сенатором Геннадия Емельянова будет технически неудобным для властей. В этом случае придется проводить дополнительные выборы, говорят источники «Ъ-Казань». Нынешний сенатор от Татарстана Ильдус Ахметзянов в Госсовет не переизбирался, в прошлом он руководил Чистопольским районом республики.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"