Сегодня исполняется 53 года председателю наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилу Куснировичу

Его поздравляет губернатор Калужской области Анатолий Артамонов:

— Уважаемый Михаил Эрнестович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Ваша многосторонняя творческая деятельность, активная общественная позиция и личная инициатива определили Ваш большой вклад в упрочение экономического благосостояния нашего Отечества, в духовно-нравственное и культурное просвещение российского общества. Желаю Вам доброго здоровья, успехов во всех начинаниях, на профессиональном и общественном поприще.

Ян Новиков Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 60 лет генеральному директору АО «Концерн ВКО "Алмаз—Антей"» Яну Новикову

Его поздравляет гендиректор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев:

— Уважаемый Ян Валентинович! Искренне поздравляю Вас с юбилеем! Ваш личный вклад в консолидацию и развитие производственных мощностей концерна, внедрение под Вашим руководством новейших промышленных технологий позволили не только сохранить все отечественные достижения в области разработки и производства зенитных ракетных систем, но и вывести их на новый качественный уровень. По боевым возможностям продукции концерна «Алмаз—Антей» в мире нет равных, спрос на нее огромен и составляет почти четверть портфеля заказов «Рособоронэкспорта». Желаю Вам удачи и больших успехов в создании лучших образцов вооружения для укрепления обороноспособности страны. Крепкого Вам здоровья и счастья!

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