Офис с проживанием

Разделив с дочерью бывшего вице-президента «Роснефти» Ларисы Каланды Алиной бизнес по развитию коворкингов Ceo Rooms, Гурген Шекоян запустит собственный проект на этом рынке. Он планирует развивать сеть гибких офисных пространств Ceo Spaces. Это будет первый проект в Москве, где рабочая зона совмещена с коливингом.

В Москве начнет работать новая сеть коворкингов Ceo Spaces. Первый объект откроется на Кадашевской набережной в центре Москвы, для него компания уже арендовала 3,6 тыс. кв. м. Эту информацию “Ъ” подтвердил основатель Ceo Spaces Гурген Шекоян. По его словам, инвестиции в первый объект составят 160 млн руб. До конца 2020 года компания рассчитывает открыть еще три аналогичных объекта суммарной площадью 15 тыс. кв. м. Объем инвестиций — 750 млн руб. Господин Шекоян пояснил, что инвестором проекта выступает физлицо, но не называет его.

В коворкинге на Кадашевской набережной планируется разместить 650 рабочих мест.

По словам Гургена Шекояна, Ceo Spaces будет делать ставку на корпоративных клиентов, сдавая места блоками от 80 штук. В проекте запланированы дополнительные услуги: коливинг (шесть апартаментов по 16 кв. м и общие зоны), коворкинг для бьюти-сектора, где смогут бронировать места, например, парикмахеры, и т.д.

По данным Kartoteka.ru, Гурген Шекоян контролирует 80% в ООО «Смарт офис на Кадашевской», еще 20% — у УК «Сео Спейсес». Соучредителями последнего помимо господина Шекояна (55%) выступают Лариса Клапша (20%), Артур Каланджан (15%), Кристина Кукушкина (10%). В Kartoteka.ru также указано, что УК «Сео Спейсес» выступает соучредителем ООО «Коворкинг полянка», зарегистрированного в июле этого года, 80% в этой компании контролирует Ольга Касаткина.

21,8 тысячи рублей обходится в среднем в месяц фиксированное рабочее место в коворкингах Москвы (данные Cushman & Wakefield)

Ceo Spaces не первый коворкинг Гургена Шекояна. Ранее он занимался развитием сети Ceo Rooms. У этой компании два проекта в Москве — в башне «Империя» в «Москва-Сити» (2,9 тыс. кв. м) и в бизнес-парке Comcity (1,3 тыс. кв. м) в Новой Москве. Изначально господин Шекоян развивал этот проект вместе с Алиной Каландой. Но сейчас, по его словам, партнеры разошлись, бизнесмен сохранил миноритарную долю в проектах Ceo Rooms и не занимается оперативным управлением компанией. По данным Kartoteka.ru, сейчас госпожа Каланда выступает единственным учредителем ООО «УК "Сео Румс"». Гурген Шекоян сохраняет по 6% в ООО «Сео Румс Империя» и ООО «Сео Румс Румянцево».

По данным изданий «Росбалт» и «Версия», Алина Каланда — дочь Владимира и Ларисы Каланда. Знакомый с ситуацией собеседник “Ъ” подтверждает эту информацию. Владимир Каланда ранее работал первым замруководителя Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (упразднена в мае 2016 года). Лариса Каланда в 2015 году занимала 35-е место в составленном Forbes рейтинге богатейших женщин России с состоянием $55 млн. До мая 2016 года она занимала посты вице-президента и статс-секретаря «Роснефти», исполняла обязанности главы «Роснефтегаза» и считалась человеком, близким к Игорю Сечину.

Руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина указывает, что Ceo Spaces станет первым на российском рынке проектом коворкинга с апартаментами. «Некоторые операторы уже развиваются в этом направлении и предлагают своим клиентам капсулы для сна»,— замечает она. Директор отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Дмитрий Клапша предполагает, что окупить инвестиции в проект возможно за три-четыре года. Управляющий директор Regus Ирина Баева указывает, что, несмотря на то что коворкинг в сочетании с коливингом — новый формат для Москвы, в мире он применяется активно, но массового спроса не него нет.

Рынок гибких офисов развивается стремительно. По данным JLL, в общей сложности в Москве сейчас работает 180 коворкингов. По итогам первого полугодия 2019 года рынок вырос примерно на 30%, до 170 тыс. кв. м, а к концу года может достигнуть 215 тыс. кв. м. В Cushman & Wakefield прогнозируют, что в дальнейшем объем предложения коворкингов будет расти на 40% в год.

Александра Мерцалова